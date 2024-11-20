Головна Думки вголос Митрополит Київський і всієї України Епіфаній
search button user button menu button
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Свято, що нагадує про ціну свободи

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
День Гідності та Свободи
фото: Епіфаній

«День Гідності та Свободи – це час для особливого вшанування тих, хто боровся за ці цінності в нашій новітній історії»

21 листопада ми відзначатимемо особливе свято, якого не мають інші народи, але яке є визначальним для українців – День Гідності та Свободи. Ми – народ, який дотепер щодня, щохвилини, щосекунди змушений захищати свою свободу, незалежність і гідність, право на існування. І ми не лише захищаємо, ми подаємо приклад волелюбності та незламності усьому світові, виявляючи в боротьбі особливу силу духу нашої нескореної нації.

День Гідності та Свободи – це час для особливого вшанування тих, хто боровся за ці цінності в нашій новітній історії. Ми згадуємо дві революції, два Майдани (2004-го і 2013-го), а також війну, яка триває й донині. Ці події пов’язані справжнім духом свободи, єднання, взаємодопомоги, жертовності та любові до ближніх.

Українці впродовж цього досить тривалого часу, попри всі злодіяння російської імперії зла, щоденно плекали гідність та свободу – і не лише особисту, але й для своїх ближніх, своїх співгромадян, своїх братів і сестер за духом, свого народу. Тому цей день – це про нас. Це про кожного українця, хто йшов цим шляхом, заплативши найвищу ціну – власне життя, а також про тих, хто й нині не здався і жертовно торує цей тернистий шлях, утверджуючись у правді, свободі та гідності.

Вже 10 років, з 2014-го, коли було офіційно започатковано цей День, ми відзначаємо його в умовах війни.

Війни, яка триває не лише на лінії фронту, а й скрізь, в різних сферах нашого життя. Поле битви нині – вся наша країна, кожен громадянин України, де б він не був, кожне українське серце і українська душа. І поки ми боремось з ворогом, з його спробами нас підкорити, поневолити, зламати чи обдурити – доти живе українська Гідність і Свобода. Бо без гідності не може існувати свобода. А без свободи людина не може повною мірою осягнути, що таке гідність – і власна, і народна.

Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Свобода незалежність українці свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Свято, що нагадує про ціну свободи
Свято, що нагадує про ціну свободи
Тисяча днів вогню та болю: як Україна вистояла перед обличчям агресії
Тисяча днів вогню та болю: як Україна вистояла перед обличчям агресії
Духовний фронт: як правильно тримати Різдвяний піст у час війни
Духовний фронт: як правильно тримати Різдвяний піст у час війни
Як благодіяння Божі допомагають нам у боротьбі зі злом
Як благодіяння Божі допомагають нам у боротьбі зі злом
Як зберегти мир у душі та протистояти негативу в онлайн-просторі
Як зберегти мир у душі та протистояти негативу в онлайн-просторі
Як зупинити саморуйнівну силу та знайти духовну опору під час війни
Як зупинити саморуйнівну силу та знайти духовну опору під час війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 листопада: ситуація на фронті
42K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
40K
Що робити з мобілізацією? Берлінська назвала три слова, які має промовити Зеленський
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 листопада 2024
21K
За 2024 рік в Саудівській Аравії страчено рекордну кількість іноземців
11K
The Times назвала кількість далекобійних ракет Аtaсms, які має Україна

Новини

У Києві четверта за добу повітряна тривога тривала пів години
Сьогодні, 14:26
Росіяни увійшли в центр Часового Яру, збірна України з футболу вийшла в плей-оф Ліги націй: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Потепління та дощі: прогноз погоди на 20 листопада
Сьогодні, 06:00
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мінлива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua