Порошенко, Луценко, Нищук 20 років тому. Фото з Помаранчевої революції

Тарас Стецьків, Микола Томенко, Роман Безсмертний, Володимир Філенко та Василь Куйбіда на Майдані під час Помаранчевої революції

Українці діляться архівними світлинами з майдану Незалежності

Рівно 20 років тому, 21 листопада 2004-го розпочалася Помаранчева революція – перший наймасовіший протест у незалежній Україні. У річницю події, яка змінила хід історії, українці діляться в соцмережах спогадами з тих днів та публікують фото, зроблені на Майдані.

Зокрема, архівні світлини, зроблені 20 років тому на фотоапарат-мильницю, показала на своїй сторінці у фейсбуці журналістка Наталка Фіцич. На них, окрім самої медійниці, можна побачити п'ятого президента України Петра Порошенка, ексміністра внутрішніх справ та військового Юрія Луценка, екснардепів та журналістів Андрія Шкіля і Володимира Ар'єва, а також телеведучу Лідію Таран.

скриншот допису Наталки Фіцич

5 фото На весь екран







Наталка Фіцич разом із Лідією Таран, Петром Порошенком, Юрієм Луценком, Андрієм Шкілем та Володимиром Ар'євим фото: Наталка Фіцич/Facebook

У річницю революції проймається спогадами і народна депутатка Ірина Геращенко. «20 років тому продемонстрували владі і світу, що вони не населення, а Громадяни. Це був перший наш урок на дорослість, коли про Україну почув світ», – наголосила народна обраниця.

скриншот допису Ірини Геращенко

Був у ті листопадові дні на Майдані і народний артист, ексміністр культури, керівник Національного театру імені Івана Франка Євген Нищук. «У ці дні я погано сплю, мене охоплюють спогади про події, розмови, людей в ці доленосні для нас та нашої країни 20 років. На вулиці знову холод, мряка і дощ, як і у листопаді 2004 та 2013. Наш шлях – складний та болісний. Але це – шлях перемоги!», – написав на своїй сторінці у фейсбуці Нищук.

скриншот допису Євгена Нищука

Керівник театру також поділився пам'ятними фото та відео, на яких він позує в шарфі з написом «Так! Ющенко» та співає пісню гурту Ґринджоли «Разом нас багато, нас не подолати!», яка стала неофіційним гімном Помаранчевої революції.

Євген Нищук на майдані Незалежності під час Помаранчевої революції фото: Євген Нищук/Facebook

Євген Нищук на майдані Незалежності під час Помаранчевої революції фото: Євген Нищук/Facebook

Зробив допис із нагоди річниці революції і народний депутат багатьох скликань Микола Томенко. Тоді він був нардепом від блоку Віктора Ющенка «Наша Україна». Томенко оприлюднив світлини разом із іншими членами політичного руху, які були організаторами та активними учасниками протестів. Серед них – Володимир Філенко, Тарас Стецьків, Сергій Рахманін, Андрій Юсов, Юрій Пацак, Олександр Зінченко та інші.

скриншот допису Миколи Томенка

Микола Томенко поділився спогадами з Помаранчевої революції фото: Микола Томенко/Facebook

Члени блоку «Наша Україна» тролять дружину Януковича, котра заявляла про те, що опоненти її чоловіка вживають «наколоті апельсинки» фото: Микола Томенко/Facebook

Юлія Тимошенко також привітала українців із Днем Гідності та Свободи – святом на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції та Революції Гідності.

скриншот допису Юлії Тимошенко

Нагадаємо, 21 листопада 2004 року на майдані Незалежності у Києві зібрався перший мітинг, який був відповіддю на масштабні фальсифікації на користь провладного кандидата Віктора Януковича під час президентських виборів. Акції протесту за кілька днів поширилися країною і переросли у Помаранчеву революцію. Зазначені події отримали назву за кольором, який використовували прибічники кандидата в президенти Віктора Ющенка й опозиційної партії «Наша Україна». Під помаранчевими стягами гуртувалися громадяни, яким була небайдужа доля України.

«Главком» до річниці Помаранчевої революції підготував серію матеріалів. Серед них – інтерв'ю з Романом Безсмертним – одним із найближчих соратників Віктора Ющенка, народним депутатом ряду скликань, двічі віцепрем’єром – в уряді Юлії Тимошенко та Юрія Єханурова. На парламентських виборах 2002 року Роман Безсмертний був керівником передвиборчого штабу політичної сили Віктора Ющенка «Наша Україна». У 2004-му – комендантом наметового містечка на Майдані. В інтерв'ю він аналізує причини поразки помаранчевої команди, внутрішні конфлікти та передумови, які були створені для реваншу Віктора Януковича.

Крім того, «Главком» пригадав, як виникла символіка помаранчевого руху, які артефакти її уособлювали та що з ними сталося після Помаранчевої революції.