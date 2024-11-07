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Побиття хлопця у ресторані у Полтаві. ДБР затримало правоохоронця та двох «авторитетів»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Побиття хлопця у ресторані у Полтаві. ДБР затримало правоохоронця та двох «авторитетів»
У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання про повідомлення про підозри у в хуліганстві, вчинене групою осіб
фото: Офіс генпрокурора

«Серед осіб, які вчинили хуліганські дії були місцевий правоохоронець та відомий у Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим»

Державне бюро розслідувань затримало правоохоронця та ще двох «авторитетів», які в одному з ресторанів Полтави чіплялись до дівчини та побили її хлопця. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Так, працівники ДБР затримали трьох фігурантів побиття столичного мешканця в одному із ресторанів Полтави. Кримінальне провадження було відкрите Національною поліцією, а 7 листопада передане Державному бюро розслідувань. 

Зазначається, що 2 листопада 2024 року поліція виїхала на виклик розважального закладу, в якому невідомі побили хлопця. Дівчина потерпілого розповіла у соцмережах, що побитий хлопець заступався за неї, оскільки до неї почали чіплятися чоловіки за сусіднім столиком.

Побиття хлопця у ресторані у Полтаві. ДБР затримало правоохоронця та двох «авторитетів» фото 1
фото: Офіс генпрокурора

«Постраждалого доставили до лікарні зі струсом мозку, переломом носа та іншими забоями. Слідство встановило, що серед осіб, які вчинили хуліганські дії були місцевий правоохоронець та відомий у Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим, а також його помічник», – йдеться у повідомленні.

У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання про повідомлення їм про підозри у в хуліганстві, вчинене групою осіб.

Нагадаємо, в одному з ресторанів Полтави трапилася бійка між відвідувачами, серед яких був працівник правоохоронних органів. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Полтавській області.

Як зазначають у відомстві, один із чоловіків отримав тілесні ушкодження. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, а матеріали скеровано до Державного бюро розслідувань.

Раніше в Києві правоохоронці затримали нападника, який вдарив чоловіка ножем під час сварки. Нападник намагався уникнути відповідальності, змінивши свою зовнішність: поголив бороду та волосся на голові.

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Теги: поліція бійка бізнесмен Державне бюро розслідувань слідство кримінал

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