Побиття хлопця у ресторані у Полтаві. ДБР затримало правоохоронця та двох «авторитетів»
«Серед осіб, які вчинили хуліганські дії були місцевий правоохоронець та відомий у Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим»
Державне бюро розслідувань затримало правоохоронця та ще двох «авторитетів», які в одному з ресторанів Полтави чіплялись до дівчини та побили її хлопця. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Так, працівники ДБР затримали трьох фігурантів побиття столичного мешканця в одному із ресторанів Полтави. Кримінальне провадження було відкрите Національною поліцією, а 7 листопада передане Державному бюро розслідувань.
Зазначається, що 2 листопада 2024 року поліція виїхала на виклик розважального закладу, в якому невідомі побили хлопця. Дівчина потерпілого розповіла у соцмережах, що побитий хлопець заступався за неї, оскільки до неї почали чіплятися чоловіки за сусіднім столиком.
«Постраждалого доставили до лікарні зі струсом мозку, переломом носа та іншими забоями. Слідство встановило, що серед осіб, які вчинили хуліганські дії були місцевий правоохоронець та відомий у Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим, а також його помічник», – йдеться у повідомленні.
У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання про повідомлення їм про підозри у в хуліганстві, вчинене групою осіб.
Нагадаємо, в одному з ресторанів Полтави трапилася бійка між відвідувачами, серед яких був працівник правоохоронних органів. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Полтавській області.
Як зазначають у відомстві, один із чоловіків отримав тілесні ушкодження. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, а матеріали скеровано до Державного бюро розслідувань.
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