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Президент у День гідності та свободи: Україна завжди буде на політичній мапі світу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Президент у День гідності та свободи: Україна завжди буде на політичній мапі світу
Зеленський вшанував українців різних часів, які боролися заради України та стали для світу взірцем гідності
фото: Володимир Зеленський, Facebook

Зеленський: «Сьогодні День гідності та свободи. Памʼятаємо справжню ціну свободи для України»

Президент України Володимир Зеленський 21 листопада, у День гідності та свободи, вшанував українців різних часів, які боролися заради України та стали для світу взірцем гідності. Допис президента з'явився у мережі Facebook.

«Сьогодні День гідності та свободи. Памʼятаємо справжню ціну свободи для України. І не забуваємо всіх наших людей різних часів, які боролися заради України та стали для світу взірцем гідності», – написав Зеленський.

Президент у День гідності та свободи: Україна завжди буде на політичній мапі світу фото 1
фото: Володимир Зеленський, Facebook
Президент у День гідності та свободи: Україна завжди буде на політичній мапі світу фото 2
фото: Володимир Зеленський, Facebook

Президент зауважив, що завдяки людям, завдяки прагненню нашого народу зберегти для України свободу й незалежність наша держава завжди буде на політичній мапі світу. Завжди вільною та суверенною.  

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День гідності та свободи. У Києві відбудеться низка культурних та просвітницьких заходів, присвячених  річниці Помаранчевої революції та Революції Гідності. Департамент культури КМДА підготував низку цікавих заходів, аби вшанувати героїв і нагадати про ключові моменти нашої новітньої історії.

21 листопада 2013-го року на Майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту проти рішення Кабінету міністрів України призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Спочатку зібралося декілька сотень, а вже 24 листопада – понад сто тисяч прихильників євроінтеграції.

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Теги: Революція Гідності незалежність держава Володимир Зеленський Facebook

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