На столичному проспекті Бажана сталася стрілянина через ремонт

За скоєне затриманому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років

У Дарницькому районі столиці чоловік вистрілив в ногу будівельнику, який робив ремонт в квартирі його сусідів зверху. Інцидент стався на проспекті Бажана, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Місцевий мешканець прийшов до квартири поверхом вище, де проводились ремонтні роботи, через нібито затоплення його оселі. Згодом між чоловіками виник конфлікт, під час якого сусід вистрелив будівельнику в ногу. За скоєне слідчі повідомили затриманому про підозру, йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років,

Як розповів заступник начальника Дарницького управління поліції Антон Жидовцев, правоохоронці затримали 27-річного місцевого мешканця за скоєння хуліганських дій у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Ми з’ясували, що конфлікт трапився між будівельником та сусідом, який проживає поверхом нижче. Чоловік прийшов до помешкання та повідомив, що робітники, які проводили ремонтні роботи, нібито затопили його оселю. Вони пропустили його до помешкання, аби він впевнився, що все гаразд. Втім, через кілька хвилин сусід повернувся та захотів зайти ще раз. Один із працівників не впустив його, тож порушник вистрелив йому в ногу. Потерпілого госпіталізували, а чоловіка за хуліганські дії затримали на місці події» – зазначив Жидовцев.

За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину.

«Наразі ми звернулись до суду з клопотанням про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєння хуліганських дій, вчинених із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років», – додав правоохоронець.

Нагадаємо, 25 січня у центрі Києва сталася стрілянина.