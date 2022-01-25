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    У центрі Києва сталася стрілянина (відео)

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    Наразі деталі конфлікту невідомі - У центрі Києва сталася стрілянина (відео)
    Наразі деталі конфлікту невідомі
    фото скріншот відео

    інцидент відбувся на вул.Володимирській, у приміщені Національного Центру Театрального Мистецтва ім. Леся Курбаса

    У центрі Києва відбулася перестрілка. Відповідне відео з’явилося на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    «Перестрілка у центрі міста? Пффф, легко! Хтось щось намагався штурмувати, але зустрів збройну відсіч з карабінами та пістолетами. Було чутно декілька пострілів. Такі от справи, малята», – йдеться у повідомленні.

    На відео чути, як один з чоловіків зробив постріл з автомата, а інший кричав, що вони – працівники Служби безпеки України.

    Відео знімали із машини, яка проїжджала повз. Судячи з номерів будинків і вивісок, подія відбулася на вул.Володимирській,23, неподалік приміщені Національного Центру Театрального Мистецтва ім. Леся Курбаса.

    Слід зазначити, що столичний главк поліції знаходиться на вулиці Володимирській, 15. Деякі Telegram-канали повідомили, що «інкасатор стріляв з автомата, думаючи, що його грабують».

    «За інформацією джерел у МВС, представники ГО “Українське стяг” намагалися наклеїти наклейки на пункт обміну валют на вулиці Володимирській, 23-а. Після цього до обмінника під’їхав автомобіль інкасації, звідки вийшов працівник, який, сприйнявши це як напад, зробив кілька пострілів вгору з автоматичної зброї», – повідомив PavlovskyNews.

    На відео також видно, що один з учасників інциденту кричить, що на місці працює СБУ. Інший вимагає від нього «показати ксиву». Все це дійство знімають кілька людей у накидках з написом «Український стяг». Жоден з присутніх на запису не одягнутий у форму інкасатора.

    Офіційних коментарів щодо події поки немає.

    Нагадаємо, посеред вулиці в Києві сталась стрілянина.

    Теги: Київ стрілянина
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    У центрі Києва сталася стрілянина (відео)