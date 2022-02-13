У кафе на Донеччині сталася стрілянина, є загиблі та поранені

У результаті конфлікту між відвідувачами невідомі почали стріляти зі зброї

Правоохоронці повідомили, що після інциденту затримали двох чоловіків

У ніч проти 13 лютого у селі Гранітне Донецької області через стрілянину у кафе загинули двоє осіб, ще двох із пораненнями доправили до лікарні. Про це повідомила Національна поліція України.

«До поліції надійшло повідомлення про те, що в результаті конфлікту між відвідувачами невідомі почали стріляти зі зброї. Попередня інформація щодо постраждалих: одна людина загинула на місці, ще одна – в лікарні, а двох із пораненнями госпіталізували», – ідеться в повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що після інциденту затримали двох чоловіків, у них «вилучили речові докази, зокрема зброю».

За фактом стрілянини відкрито кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу України про навмисне вбивство двох або більше осіб за хуліганськими мотивами, замах на умисне вбивство та хуліганство.

Раніше у Дарницькому районі столиці чоловік вистрілив в ногу будівельнику, який робив ремонт в квартирі йогосусідів зверху. Інцидент стався на проспекті Бажана.

Місцевий мешканець прийшов до квартири поверхом вище, де проводились ремонтні роботи, через нібито затоплення його оселі. Згодом між чоловіками виник конфлікт, під час якого сусід вистрелив будівельнику в ногу. За скоєне слідчі повідомили затриманому про підозру, йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років,

Нагадаємо, 25 січня у центрі Києва сталася стрілянина.