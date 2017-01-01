Суд арештував майно та акції медіахолдингу Курченка

Група прокурорів клопотала про арешт коштів компанії «Український медіа-холдинг», кінцевим бенефіціаром якої є бізнесмен Сергій Курченко

Печерський райсуд Києва заарештував корпоративні права, пакети акцій, частину майна, що належить групі компаній «Український медіа-холдинг» бізнесмена-втікача Сергія Курченка. Про це йдеться в рішенні суду, занесеному до Реєстру судових рішень. «Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління



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Бізнесмен-втікач Сергій Курченко

Група прокурорів клопотала про арешт коштів компанії «Український медіа-холдинг», кінцевим бенефіціаром якої є бізнесмен Сергій Курченко

Печерський райсуд Києва заарештував корпоративні права, пакети акцій, частину майна, що належить групі компаній «Український медіа-холдинг» бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Про це йдеться в рішенні суду, занесеному до Реєстру судових рішень.

«Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А.К., у кримінальному провадженні № 12013220540000400, про накладення арешту на майно – задовольнити», - йдеться в ухвалі суду.

Група прокурорів і слідчих Генеральної прокуратури, що здійснюють розслідування відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом, клопотали про арешт коштів компанії «Український медіа-холдинг», кінцевим бенефіціаром якої є бізнесмен Сергій Курченко.

«Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що зазначені фінансові операції, пов'язані із придбанням пакету акцій низки засобів масової інформації, корпоративних прав на них, та погашенням кредиту у розмірі 160 млн дол. США, наданого АТ Укрексімбанк для ТОВ Ветек Медіа Інвест за кредитним договором від 28.10.2013 № 151313К15, мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», - зазначається в ухвалі.

Крім того, слідчі вказували на ризик втрати цих активів і на те, що в разі доведеності їх незаконного походження, вони підлягають процедурі спецконфіскації.

У ході розслідування встановлено, що до структури групи компаній Український медіа-холдинг входять більше 55 юросіб. Саме на корпоративні права цих підприємств, акції і майно суд і наклав арешт.

Датою набрання законної сили зазначається 15 грудня.

Нагадаємо, що Курченко підозрюється у створенні злочинної організації, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухиленні від сплати податків та вчиненні інших злочинів.

У травні 2017 року прокуратурою погоджено повідомлення про підозру Курченку, оголошено у державний розшук та надано дозвіл на затримання з метою приводу до суду для обрання запобіжного заходу.

На теперішній час у кримінальному провадженні статус підозрюваних та обвинувачених мають 22 особи. Судом вже підтверджено провину 15 фігурантів злочинних оборудок.

У листопаді 2017 року правоохоронними органами України внесено клопотання до Генерального секретаріату Інтерполу про оголошення у міжнародний розшук Курченка з метою встановлення його місцезнаходження.

Джерело: Укрінформ