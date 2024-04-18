Суд покарав екснардепа з партії Яценюка, який незаконно отримав бюджетну компенсацію

Максим Поляков офіційно зняв номер у парламентському готелі, хоча у дійсності жив у власній квартирі у Києві

Вищий антикорупційний суд визнав винним народного депутата VIII скликання від партії «Народний фронт» Максима Полякова у зловживанні владою з метою одержання неправомірної вигоди. Йому призначено покарання у вигляді трьох років тюрми, які замінено на три роки іспитового терміну. Також колишній політик має заплатити 17 тис. грн штрафу, повідомляє «Главком» з посиланням на відомості судового реєстру.

За даними досудового розслідування, у 2018-2019 роках Поляков незаконно отримав 367,2 тис. грн компенсації за користування готельним номером державного підприємства «Готельний комплекс «Київ». При цьому, як довело слідство, екснардеп фактично жив у власній столичній квартирі. Відповідно, не мав права претендувати на компенсаційні виплати з бюджету за оренду номера у парламентському готелі. Більше того, у річних е-деклараціях за 2018-2019 роки Максим Поляков відобразив столичну квартиру площею 57,3 кв. м, яка записана на його дружину.

Справа Полякова налічувала 31 том, її розгляд тривав із червня 2020 року. У серпні 2023 року екснардеп уклав із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури угоду про визнання винуватості. Сторони узгодили покарання, яке у підсумку затвердив суд у квітні 2024 року.

Що цікаво: антикорупційний суд зарахував як пом’якшуючу обставину сплату обвинуваченим 1 млн грн на потреби ЗСУ. Вказану суму Поляков перерахував на спеціальний рахунок у Нацбанку.

Крім цього, екснардеп після укладання угоди про визнання винуватості повернув 367,2 тис. грн збитків управлінню справами апарату Верховної Ради.

Іще суд нарахував до сплати Полякову 39,3 тис. грн, витрачених на залучення експертів.

Після оголошення вироку колишній обранець повинен виконувати низку обов’язків, визначених судом: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Нагадаємо, що нардеп VIII скликання Максим Поляков є фігурантом резонансної корупційної «бурштинової справи». 19 червня 2017 року у ресторані у присутності Розенблата правоохоронці затримали його охоронця із сумкою, де нібито був черговий транш у сумі $200 тис., переданий агентом НАБУ. Полякову інкримінується отримання $7,5 тис. через свою помічницю Михайленко (Любонько). Всього агент НАБУ Катерина Сивокінь, видаючи себе за представника іноземної компанії, начебто передала нардепам та їх помічникам понад $300 тис. за сприяння у видобутку бурштину в Україні. Йдеться про підготовку законопроєктів, незаконний вплив на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування, прокуратури і судів.