Британія виділяє кошти, аби «допомогти зберегти українське небо»

Раніше Зеленський заявив, що російський терор можливий лише тому, що Україна не має достатньо систем ППО

До нового пакету військової допомоги ввійдуть розвідувальні безпілотники та забезпечення систем ППО

Велика Британія надасть новий військовий пакет допомоги вартістю 60 млн фунтів стерлінгів (близько $75,5 млн). Сюди ввійдуть розвідувальні безпілотники та забезпечення систем ППО. Про це повідомили у Міністерстві оборони країни.

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Там вказують, що третину з цих коштів витратять на забезпечення систем протиповітряної оборони, щоб «допомогти зберегти українське небо». Окрім цього, Лондон надасть нові безпілотники спостереження для підтримки Сил оборони.

Нагадаємо, зранку 22 березня російські загарбники здійснили масштабний обстріл території України, що призвело до оголошення повітряної тривоги по всій країні.

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Зокрема, Сили протиповітряної оборони знищили 92 повітряні цілі, які запустили російські загарбники по Україні – 55 ворожих «шахідів» та 37 ракет.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч із головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Однією з тем стали головні потреби українських захисників.