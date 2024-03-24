Окупанти атакували об'єкти «Нафтогазу» на заході України

Зранку ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру

Під час обстрілу України вранці 24 березня окупанти пошкодили об'єкти «Нафтогазу». На щастя обійшлося без постраждалих. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов у Facebook.

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«Зранку ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру. Маємо пошкодження обʼєктів «Група Нафтогаз» на заході», – розповів Чернишов.

За його словами, попередньо, обійшлося без постраждалих.

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Чернишов додав, що нині тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків атаки. Деталі він пообіцяв надати згодом.

Нагадаємо, що приблизно о 9:30 в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через загрозу застосування балістики. Врог вдарив ракетами «Кинджал» по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині.

У ніч на 24 березня в Україні також було оголошено масштабну повітряну тривогу. Тоді окупанти атакували Львівщину ракетами і дронами. Спалахнула пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Також окупанти пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині.

Крім того, під ракетний удар потрапила столиця, тут зафіксовано падіння уламків у двох районах міста. А в результаті ракетної атаки на Київщину сотні домівок лишилися без світла.

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Також уночі російські війська атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Через падіння уламків ворожих цілей у Кривому Розі без тепла лишилися тисячі житлових будинків, а також низка лікарень та навчальних закладів.

Як відомо, російська ракета залетіла на територію Польщі під час нічної атаки на Україну.