Привид корейського сценарію: Україна на роздоріжжі
Корейський сценарій для Путіна є переможним. Тому він не відмовиться від нього
Що ж це буде лонгрід з трьох частин:
- Причини і передумови корейського сценарію.
- Сценарії реалізації.
- Як уникнути або альтернативи.
Насправді ми не наближаємося до корейського сценарію. Навіть за цей сценарій ще доведеться поборотись. путін вкусив смак успіхів. Він став багато виходити на публіку, виглядає впевненим у собі. Зовсім не той путін, який був опущеним у 22 році і уникав публічності. І у нього багато причин для піднесеного духу.
•1•
«Колективний Захід» виглядає зовсім не колективно. Ще гірше, що ця колективність на третій рік війни стала ще більш неспроможною. Криза у США показує путіну, що країна номер 1 може бути неспроможною протистояти йому. путін дивиться факти, а не слова. І факт такий: Захід неспроможний забезпечити Україну достатнім рівнем озброєння для протистояння йому.
•2•
Санкції смішать «Іскандери». Продовження історії про неспроможність – це санкції. Всі ці безкінечні пакети виявились димовою завісою, за якою російське зерно спокійно їхало в ЄС, а американці попросили нас не атакувати НПЗ, щоб ціна не росла.
•3•
Захід боїться. путін завжди чує страх. Це професійна риса кгбіста. Але тут йому не треба чути страх – бо цей страх йому відверто показують, коли заявляють, що нічого на територію країн НАТО не падало, а 39 секунд – то таке, все ясно, що вона летіла бомбити українців. Як можна збити ракету, яка летить вбивати невинних українців? Ні-ні.
Це ще не все. За роки росія не стала ізгоєм на Заході. На телебаченні і у фільмах продовжують говорити про велику російську культуру і народ. Формується логіка про поганого путіна, але нам треба всім дружити. Ні, це не нова холодна війна. Ніхто не опустив залізну завісу. Хоча тут є доля і нашого інформаційного провалу. Інформаційний фронт, з якого любили посміятись, ми програємо.
Але разом з цим путін не ідіот, і розуміє, що рано чи пізно бардак у США закінчиться, західна промисловість запрацює, і Україна, яка у тяжких умовах не здається, за цих обставин буде приносити йому ще більше втрат.
Тим більше, не спроста російські воєнкори істерять щодо наших фортифікацій. Він не рахується з людськими життями, але втрати, які він несе не можуть не хвилювати його, з точку зору майбутніх перспектив і впливу на рф. Він чудово розуміє, що збереження навіть того, що він вже віджав – робить його переможцем. Але спробує ще віджати побільше. Корейський сценарій для путіна є переможним. Тому він не відмовиться від нього.
У нас свої передумови, які наближають нас до Корейського сценарію.
•1•
Патова ситуація на фронті. Звісно, зараз дуже тяжкі часи. Виживаємо виключно на дронах і власному виробництві снарядів, яке таки існує, хоч і не масштабне. Тим не менше, навіть отримання всього, що ми б мали не може дати нам якоїсь супер переваги на фронті. Війна дронів і точного озброєння – не дає жодній із сторін можливості розбити ворога. Фортифікації і мінування з обох боків стали серйозними стримуючими факторами, щоб не мати ілюзій швидкої і легкої перемоги.
•2•
Українці все менше вірять у перемогу, і головне, все менше хочуть воювати. Мобілізація йде дуже важко, а публічна боротьба з нею починає набирати обертів. І це не російські іпсо. Втома від війни дається взнаки. Однак, справжня причина цієї втоми у відсутності потужних мотиваційних кампаній. У той час як негатив ллється рікою, дуже мало мотивації і позитиву. Країна, яка у 22 році вистояла завдяки своєму духу, зараз впадає у депресію.
•3•
Корупційні скандали ростуть як гриби. Декларування дало поштовх для нових скандалів. І це тільки початок. Добре, звісно, що ми багато дізнаємося. Але разом з цим знищується довіра до влади. І очікувати, що перемогу можна досягнути з жадібними корумпованими чиновниками – ніхто не буде. Чим більше скандалів, тим менша підтримка влади, і тим менша можливість щось реалізувати.
Тому привид корейського сценарію починає блукати нашими просторами. І опитування тут на каналі це підтверджує.
Далі буде.
- Сигнали майбутнього війни
- Нам треба вчитися у ворога
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- Кураж росіян і, що з цим робити
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- На наших очах вибудовується нова військова доктрина Старої Європи
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