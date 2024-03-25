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Ракетний удар по Одесі: що відомо на цю хвилину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ракетний удар по Одесі: що відомо на цю хвилину
Окупанти вдарили по рекреаційній зоні Одеси подвійним ударом
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Попередньо внаслідок російської атаки по Одесі відомо про чотирьох поранених

Російська Федерація вдень понеділка, 25 березня, в черговий раз завдала ракетного удару по місту Одеса. Про це розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними глави ОВА, станом на 19:17 було відомо про трьох постраждалих жінок. Однак їх поранення не важкі. Також відомо про пошкодження цивільної інфраструктури, дві будівлі зруйновано, в будинках навколо вибите скло.

Пізніше Сили оборони півдня повідомили, що ворог вдарив по рекреаційній зоні Одеси подвійним ударом за балістичною траєкторією.

Також кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Нагадаємо, станом на 17:23 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу балістики.

В Одесі станом о 17:27 було чутно вибухи, згодом близько 17:42 вони пролунали повторно.

Як повідомлялося, в Україні об 10:29 пролунали потужні вибухи, одразу після оголошення сигналу тривоги. За попередньою інформацією шість вибухів пролунали в межах Київщини. Росія атакувала Київ гіперзвуковими ракетами «Циркон».

До слова, триває 761-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 45 бойових зіткнень. Ворог завдав чотири ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: Одеса війна обстріл балістичні ракети

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