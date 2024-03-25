Ракетний удар по Одесі: що відомо на цю хвилину

Попередньо внаслідок російської атаки по Одесі відомо про чотирьох поранених

Російська Федерація вдень понеділка, 25 березня, в черговий раз завдала ракетного удару по місту Одеса. Про це розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За даними глави ОВА, станом на 19:17 було відомо про трьох постраждалих жінок. Однак їх поранення не важкі. Також відомо про пошкодження цивільної інфраструктури, дві будівлі зруйновано, в будинках навколо вибите скло.

Пізніше Сили оборони півдня повідомили, що ворог вдарив по рекреаційній зоні Одеси подвійним ударом за балістичною траєкторією.

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Також кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Нагадаємо, станом на 17:23 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу балістики.

В Одесі станом о 17:27 було чутно вибухи, згодом близько 17:42 вони пролунали повторно.

Як повідомлялося, в Україні об 10:29 пролунали потужні вибухи, одразу після оголошення сигналу тривоги. За попередньою інформацією шість вибухів пролунали в межах Київщини. Росія атакувала Київ гіперзвуковими ракетами «Циркон».

До слова, триває 761-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 45 бойових зіткнень. Ворог завдав чотири ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.