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ДТП з потерпілим нардепом Лабазюком. Стала відома подальша доля справи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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ДТП з потерпілим нардепом Лабазюком. Стала відома подальша доля справи
27 квітня народний депутат Сергій Лабазюк потрапив у ДТП в Хмельницькому
колаж: glavcom.ua

У результаті аварії політик, який сидів у пасажирському кріслі, отримав переломи та забої

Кримінальну справу, в якій потерпілим проходить народний депутат-мажоритарник від Хмельниччини Сергій Лабазюк, передано до суду. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив начальник обласної поліції Іван Іщенко.

Він зауважив, що тримає на особистому контролі всі резонансні злочини, особливо тяжкі, які відбуваються на території області. У тому числі, й цю ДТП, де травми дістав обранець.

Водночас, за даними «Главкома», 6 липня відбудеться підготовче засідання у справі з потерпілим нардепом Сергієм Лабазюком. Статус обвинуваченого має 20-річний хмельничанин. Правопорушнику загрожує штраф від 51 тис. грн до 85 тис. грн або виправні роботи до двох років, або арешт до шести місяців, або обмеження волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Як повідомляв «Главком», 27 квітня народний депутат Сергій Лабазюк потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Хмельницькому. Він отримав травми, його госпіталізували. «Друзі, прикрий інцидент стався вчора ввечері. Тільки прийшов до тями після ДТП. Як «сніг на голову» від спокійної поїздки ввечері додому. Був на пасажирському місці ззаду, незважаючи на це отримав переломи, забої та ряд неприємностей. Їхали спокійно в межах швидкісного режиму (там і немає де розігнатися). На жаль, водій BMW знайшов таку можливість, вилетів на нашу (зустрічну) смугу і вчинив лобове зіткнення», – написав у соцмережах сам парламентар.

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Теги: Сергій Лабазюк Хмельниччина поліція депутат ДТП

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