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Нардепу Лабазюку загрожує тюрма: заява прокурора у суді

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Нардепу Лабазюку загрожує тюрма: заява прокурора у суді
Сергію Лабазюку загрожує 8,5 року в'язниці
фото з відкритих джерел

Наступні судові засідання у справі заплановані на серпень

У Вищому антикорупційному суді тривають судові дебати у справі про надання неправомірної вигоди топпосадовцям. Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури попросила призначити народному депутату Сергію Лабазюку 8 років і 6 місяців позбавлення волі, а директору АТ «Ю Ар Ді Українські дороги» Денису Назімову – 8 років ув'язнення. Про це повідомляє «Главком».

Прокурорка САП Єлена Дроботова під час дебатів заявила, що обвинувачені визнали обставини справи та факт надання неправомірної вигоди лише під тиском доказів сторони обвинувачення. За її словами, під час судового розгляду Сергій Лабазюк і Денис Назімов не продемонстрували каяття, натомість намагалися представити себе жертвами провокації.

Також прокурорка наголосила, що Лабазюк звертався до тодішніх посадовців не лише як власник бізнесу, а й як народний депутат. За версією обвинувачення, його метою було забезпечити компанії АТ «Ю Ар Ді Українські дороги» бюджетне фінансування на суму 1 млрд грн.

Окрему увагу сторона обвинувачення приділила майновому стану парламентаря. За словами прокурорки, Лабазюк є кінцевим бенефіціарним власником 59 суб'єктів господарювання. Водночас п'ять автомобілів, якими користується його родина, три громадські приймальні та кошти, внесені як застави за обох обвинувачених, юридично належать пов'язаним із ним компаніям.

На думку обвинувачення, це майно лише формально відокремлене від майна нардепа, а фактично перебуває у його користуванні. Саме тому прокурорка просить конфіскувати не лише його частки у статутних капіталах компаній, а й пропорційну частину майна цих юридичних осіб.

За результатами дебатів сторона обвинувачення просить суд визнати Сергія Лабазюка винуватим і призначити йому 8 років і 6 місяців позбавлення волі, конфіскацію всього майна та заборону обіймати певні посади. Для директора АТ «Ю Ар Ді Українські дороги» Дениса Назімова прокурорка просить 8 років ув'язнення, конфіскацію майна та аналогічну заборону.

Крім того, прокурорка просить застосувати до АТ «Ю Ар Ді Українські дороги» захід кримінально-правового характеру у вигляді штрафу, а також змінити запобіжний захід для обох обвинувачених із застави на тримання під вартою.

Сторона захисту із вимогами прокурорки не погодилася. Адвокат Лабазюка Ігор Слободяник заявив під час дебатів, що пропозицію неправомірної вигоди посадовцям не доведено, і вкотре наполіг на версії про можливу провокацію підкупу. Свій виступ він продовжить на наступному засіданні.

Наступні судові засідання у справі заплановані на серпень.

Нагадаємо, за версією НАБУ та САП, у 2023 році Сергій Лабазюк намагався забезпечити підконтрольній компанії АТ «Ю Ар Ді Українські дороги» підряди на відбудову інфраструктури вартістю понад 1 млрд грн. В обмін, за даними слідства, він запропонував тодішнім віцепрем'єр-міністру з відновлення Олександру Кубракову та голові Агентства відновлення Мустафі Найєму неправомірну вигоду у розмірі 3-5% від суми контрактів. За даними правоохоронців, перший транш у $150 тис. був переданий під контролем детективів НАБУ в межах слідчого експерименту. Лабазюк і Денис Назімов своєї вини не визнають та стверджують, що стали жертвами провокації.

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Теги: Сергій Лабазюк суд Вищий антикорупційний суд корупція корупція в Україні хабар

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