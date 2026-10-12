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Киянин погрожував підірвати гранату в багатоповерхівці: яке покарання отримав

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Киянин погрожував підірвати гранату в багатоповерхівці: яке покарання отримав
Чоловік зателефонував оператору 102 та заявив, що збирається підірвати гранату у багатоповерхівці
фото: Національна поліція Укрвїни

Псевдомінера затримали у власній квартирі

У столиці засудили п'яного чоловіка, який зателефонував на спецлінію 102 та заявив про підготовку вибуху в одному з житлових будинків Дніпровського району. Наступні два роки він проведе за ґратами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва. 

Інцидент стався у квітні цього року. Чоловік зателефонував оператору 102 та заявив, що збирається підірвати гранату у багатоповерхівці.

Оперативники та аналітики кримінального аналізу за лічені хвилини встановили особу та адресу псевдомінера. Зловмисника затримали у власній квартирі.

Під час обшуку жодних вибухонебезпечних предметів або зброї у помешканні не виявили. Затриманий місцевий мешканець перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння і так і не зміг пояснити поліцейським мотиви свого вчинку. 

Слідчі Дніпровського управління поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками).

Дніпровський районний суд міста Києва дослідив зібрані правоохоронцями докази, визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, 31-річний киянин вирішив «пожартувати» та повідомив співробітниці торговельного центру про те, що нібито має вибуховий пристрій, який може детонувати. Повідомлення на спецлінію 102 надійшло від працівниці магазину, розташованого в одному з ТРЦ Дніпровського району. Жінка розповіла, що до неї підійшов невідомий і заявив, що в його рюкзаку знаходиться вибухівка, яка може здетонувати будь-якої миті, після чого чоловік втік.

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Теги: Київ кримінал вирок вибухівка замінування

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