Україна та Туреччина перейшли до нового режиму торгівлі: що змінилося

Передбачені угодою тарифні преференції починають застосовуватися у різні терміни для України та Туреччини

Сьогодні, 1 жовтня, набрала чинності угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу.

Угоду було укладено 3 лютого 2022 року в Києві та ратифіковано Законом України від 14 липня 2026 року № 4932-IX.

«Положення угоди поширюються на товари, що підпадають під глави 01-97 гармонізованої системи опису та кодування товарів і мають походження з території України або Туреччини. Відповідно до тарифних графіків, визначених угодою для кожної зі сторін, передбачається звільнення від сплати мита або надання знижених ставок», – наголосила Державна митна служба.

Передбачені угодою тарифні преференції починають застосовуватися у різні терміни: для українського експорту до Туреччини – з 1 жовтня 2026 року, для імпорту товарів турецького походження в Україну – з 1 січня 2027 року.

«Відповідно при експорті товарів з України до Туреччини з 1 жовтня 2026 року застосовуватимуться коди тарифних преференцій «429» – скасування експортного мита та «430» – тарифна квота на експорт. Водночас для імпорту товарів походженням з Турецької Республіки з 1 січня 2027 року застосовуватимуться коди тарифних преференцій «429» – скасування або зниження мита та «430» – тарифна квота на імпорт», – пояснила митниця.

Для отримання преференційного режиму важливим є підтвердження походження товару. Доказом походження можуть бути сертифікат з перевезення товару EUR.1 або декларація про походження.

Згідно з відомчим митним класифікатором будуть використовуватися такі коди документів для доказів преференційного походження товарів:

«0954» – для сертифіката з перевезення товару EUR.1;

«7012» – для декларації про походження, складеної уповноваженим експортером про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження;

«7016» – для декларації про походження, складеної експортером на будь-яку партію товару, що складається з однієї або більше одиниць упаковки, що походять з певної країни, сукупна вартість яких не перевищує €6 тис.

Нагадаємо, 3 лютого 2022 року Україна та Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі. Підписи поставили тодішні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.

Згодом Міністерство економіки оприлюднило текст угоди про зону вільної торгівлі із Туреччиною.