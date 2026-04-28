Нардеп Лабазюк потрапив у ДТП в Хмельницькому

Наталія Порощук
За даними поліції, нардеп Лабазюк отримав тілесні ушкодження
Нардеп повідомив, що «отримав переломи, забої та ряд неприємностей»

Народний депутат Сергій Лабазюк потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Хмельницькому. Він отримав травми, його госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепа у Facebook та поліцію Хмельницької області.

«Друзі, прикрий інцидент стався вчора ввечері. Тільки прийшов до тями після ДТП. Як «сніг на голову» від спокійної поїздки ввечері додому. Був на пасажирському місці ззаду, незважаючи на це отримав переломи, забої та ряд неприємностей. Їхали спокійно в межах швидкісного режиму (там і немає де розігнатися). На жаль, водій BMW знайшов таку можливість, вилетів на нашу (зустрічну) смугу і вчинив лобове зіткнення», – написав Лабазюк.

За даними поліцейських, дорожньо-транспортна пригода сталася 27 квітня близько 20:45 години на перехресті вулиць Камʼянецької та Тернопільської.

«Відбулося зіткнення між автомобілями BMW під керуванням 20-річного хмельничанина та Land Rover, за кермом якого перебував 40-річний місцевий житель. У результаті ДТП 45-річний пасажир автомобіля Land Rover отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували», – наголошує поліція.

Також, як зазначають правоохоронці, травмувався 17-річний пасажир автомобіля BMW. Його теж помістили в лікарню для нагляду за станом.

За даним фактом слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України й наразі встановлюють усі обставини події.

До слова, Вищий антикорупційний суд завершив допит народного депутата Сергій Лабазюк у справі про спробу підкупу топпосадовців та частково змінив обов’язки для обвинувачених.

