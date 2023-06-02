Суд призначив запобіжний захід блогерці, яка знімала на відео роботу ППО

Блогерку Інну Чернецьку посадили під цілодобовий домашній арешт

Солом'янський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора про обрання для блогерки, яка знімала роботу ППО, запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йдеться про Інну Воронову (Чернецьку). Про це у п'ятницю, 2 червня, повідомили у пресслужбі районного суду.

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«2 червня слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва обрано запобіжний захід стосовно особи, яка поширювала інформацію, заборонену законом. Постанова може бути оскаржена в Київському апеляційному суді. Питання про обрання запобіжного заходу вирішувалося в закритому судовому засіданні», – йдеться в повідомленні суду.

Як зазначили адвокати обвинуваченої, сторона захисту Чернецької оскаржуватиме рішення суду. Для цього вони мають п'ять днів.

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Нагадаємо, що 16 травня співачка та блогерка Інна Воронова на своїй сторінці в соцмережі виклала відео з роботою ППО у нічному Києві та обурила цим українців. Пізніше горе-блогерка видалила повідомлення, але російські телеграм-канали встигли підхопити відео, щоб похвалитися, як зіпсували ніч українцям. В коментарях українці, а зокрема й жителі того самого ЖК, звідти знімала Воронова відео, обурюються її вчинком. Підписники закликали Службу безпеки України звернути увагу на Воронову. Пізніше співачка записала новий ролик.

Інна Воронова є дружиною Юрія Чернецького, якого затримали 25 серпня 2022 року після виявлення 20 пакетиків із кокаїном. За даними Генпрокуратури, Чернецький систематично займався збутом наркотиків у Києві.

31 травня повідомлялося, що у співачки Інни Воронової, яка нещодавно була затримана за фільмування роботи української ППО, проводили обшуки представники Служби безпеки України.

До слова, блогерку Дар‘ю Семенченко, яка також знімала роботу столичної ППО, суд також відправив під цілодобовий домашній арешт.