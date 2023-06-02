Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд призначив запобіжний захід блогерці, яка знімала на відео роботу ППО

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Суд призначив запобіжний захід блогерці, яка знімала на відео роботу ППО
Сторона захисту Воронової-Чернецької оскаржуватиме рішення суду
фото з відкритих джерел

Блогерку Інну Чернецьку посадили під цілодобовий домашній арешт

Солом'янський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора про обрання для блогерки, яка знімала роботу ППО, запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йдеться про Інну Воронову (Чернецьку). Про це у п'ятницю, 2 червня, повідомили у пресслужбі районного суду.

«2 червня слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва обрано запобіжний захід стосовно особи, яка поширювала інформацію, заборонену законом. Постанова може бути оскаржена в Київському апеляційному суді. Питання про обрання запобіжного заходу вирішувалося в закритому судовому засіданні», – йдеться в повідомленні суду.

Як зазначили адвокати обвинуваченої, сторона захисту Чернецької оскаржуватиме рішення суду. Для цього вони мають п'ять днів.

Нагадаємо, що 16 травня співачка та блогерка Інна Воронова на своїй сторінці в соцмережі виклала відео з роботою ППО у нічному Києві та обурила цим українців. Пізніше горе-блогерка видалила повідомлення, але російські телеграм-канали встигли підхопити відео, щоб похвалитися, як зіпсували ніч українцям. В коментарях українці, а зокрема й жителі того самого ЖК, звідти знімала Воронова відео, обурюються її вчинком. Підписники закликали Службу безпеки України звернути увагу на Воронову. Пізніше співачка записала новий ролик.

Інна Воронова є дружиною Юрія Чернецького, якого затримали 25 серпня 2022 року після виявлення 20 пакетиків із кокаїном. За даними Генпрокуратури, Чернецький систематично займався збутом наркотиків у Києві.

31 травня повідомлялося, що у співачки Інни Воронової, яка нещодавно була затримана за фільмування роботи української ППО, проводили обшуки представники Служби безпеки України.

До слова, блогерку Дар‘ю Семенченко, яка також знімала роботу столичної ППО, суд також відправив під цілодобовий домашній арешт. 

Теги: суд арешт системи ППО блогер Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жінка поширювала інформацію про роботу сил ППО під час атаки РФ на Київ 16-го травня
Суд виніс вирок «горе-блогерці», яка на відео знімала роботу ППО
Сьогодні, 10:58
Уламки ворожої повітряної цілі пошкодили поліклініку в Деснянському районі Києва, 1 червня 2023 року
Стало відомо, чим окупанти атакували столицю
Вчора, 05:21
Кияни чекають на завершення повітряної тривоги
Атака на столицю: кияни рятуються від ракет у метро (фото, відео)
29 травня, 12:22
На пляжах та зонах відпочинку захисні споруди не передбачені
Чи буде цьогоріч пляжний сезон у столиці: відповідь КМДА
18 травня, 16:28
Кошти Жеваго були арештовані на підставі відповідної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2022
Справа Жеваго: ДБР повідомило про прогрес у питанні повернення коштів
17 травня, 10:27
Росіяни прискають, що техніку збили із засідки українські сили ППО
Чотири поспіль: у Росії розбилися два бойові літаки і два вертольоти
13 травня, 15:30
З січня до травня 2023 року до судів надійшли 1053 справи про самовільне залишення частини
Російські солдати усе частіше тікають із частин: що показують дані військових судів
11 травня, 15:44
Окупанти атакували столицю безпілотниками
Удар дронів по столиці: є постраждалі і руйнування (оновлено)
8 травня, 02:16
Олігарх вважає, що він став жертвою перерозподілу бізнесів, який  зараз відбувається в Україні
Арешт активів Новинського: олігарх знайшов виправдання
5 травня, 18:35

Кримінал

Суд призначив запобіжний захід блогерці, яка знімала на відео роботу ППО
Суд призначив запобіжний захід блогерці, яка знімала на відео роботу ППО
Чиновник Київської РДА привласнив майже 4 млн грн з дитячого харчування
Чиновник Київської РДА привласнив майже 4 млн грн з дитячого харчування
СБУ арештувала нову порцію активів Оксани Марченко (фото)
СБУ арештувала нову порцію активів Оксани Марченко (фото)
У Хмельницькому застрелився курсант академії прикордонної служби
У Хмельницькому застрелився курсант академії прикордонної служби
ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити компенсацію за відмову реєструвати одностатевий шлюб
ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити компенсацію за відмову реєструвати одностатевий шлюб
Спалив живцем: на Львівщині чоловік жорстоко вбив дружину, прикуту до ліжка
Спалив живцем: на Львівщині чоловік жорстоко вбив дружину, прикуту до ліжка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Вашингтон скликав Радбез ООН: що сталося
37K
«Вагнерівцям» не вдається вийти з-під Бахмута – Міноборони
17K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
7702
Кремль у глухому куті: британська розвідка вказала на роль партизанів на Білгородщині
6903
Погрози Кадирова. Головна страшилка Кремля стала посміховиськом
6795
Україна просить Німеччину про далекобійні Taurus. Країна відповіла

Новини

Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
Сьогодні, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
Сьогодні, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Вчора, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
31 травня, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту