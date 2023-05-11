Російські солдати усе частіше тікають із частин: що показують дані військових судів

З січня до травня 2023 року до судів надійшли 1053 справи про самовільне залишення частини

Більшість справ про самовільне залишення частини порушені після оголошення мобілізації

За чотири місяці 2023 року до російських судів надійшло більше справ про самовільне залишення частини (СЗЧ), ніж за попередній рік, повідомляє видання «Медіазона», яке проаналізувало дані на сайтах військових судів.

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З січня до травня 2023 року до судів надійшли 1053 справи про СЗЧ. Це більше, ніж за весь 2022 рік (1001 справа).

Більшість справ порушені після оголошення мобілізації. До середини 2022 року до судів щомісяця надходило близько 100 кримінальних справ щодо злочинів проти військової служби – до них належать і справи про залишення частини. До березня 2023 року кількість таких справ на місяць збільшилась у чотири рази.

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Зі 169 доступних вироків за «мобілізаційними» пунктами статті про самовільне залишення частини майже половина є умовними. Після указу російського лідера Володимира Путіна про мобілізацію умовно засуджених військових не звільняють та можуть знову послати на фронт. У своїх рішеннях судді іноді пишуть, що залишають підсудного на волі, щоб відправити його на війну.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Після цього стало відомо, що на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами.