Атака на столицю: кияни рятуються від ракет у метро (фото, відео)
Столичний метрополітен заповнений людьми
29 травня російські загарбники атакували Київ – у місті пролунали гучні вибухи. Київське метро заповнене людьми. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Поки українські системи ППО знищують російські ракети, кияни чекають на завершення тривоги. Російські загарбники вирішили атакувати Україну посеред робочого дня. Мешканці та гості Києва розмовляють та відволікаються на телефони у підземці столичного метрополітену, щоб зберегти свої життя.
Багато з мешканців столиці спустилися в метро з чотирилапими улюбленцями – на підлозі стоять переносні клітки.
Зазначимо, що столичне метро працює в режимі укриття цілодобово. Під час повітряної тривоги на 46-ти підземних станціях доступні санвузли, питна вода та стільці.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 29 травня, російський агресор атакував столицю України ракетами. За повідомленнями мера столиці Віталія Кличка в Оболонському районі зафіксували падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги.
За попередньою інформацією, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. Інформація по постраждалим і пошкодженням уточнюється. Також Кличко показав уламок російської ракети, що впали на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.
Як повідомлялося, в Києві та області станом на 11:08 ранку оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про ракетну небезпеку.
Триває 460-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, не рахуючись із втратами, продовжує вести загарбницьку війну, нехтувати Міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.
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