Суд виніс вирок «горе-блогерці», яка на відео знімала роботу ППО

Жінка поширювала інформацію про роботу сил ППО під час атаки РФ на Київ 16-го травня

Солом’янський райсуд Києва відправив блогерку під цілодобовий домашній арешт

Солом’янський райсуд Києва у п’ятницю, другого червня, відправив блогерку Дар‘ю Семенченко під цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє Watchers.Media.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прокуратура просила про цілодобовий домашній арешт, тоді як захист наполягав на особистому зобов’язанні.

Суд проводив слухання у закритому режимі за наполяганням прокурора. За його словами, у матеріалах клопотання містяться відомості про розташування ППО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прокуратура підозрює блогерку у поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ в умовах воєнного стану.

Слідство вважає, жінка поширювала інформацію про роботу сил ППО під час атаки РФ на Київ 16-го травня.

Натомість блогерка каже, що на своїй сторінці зняте відео не поширювала. Вона надіслала його адміністратору одного з відомих українських телеграм-каналів. Стверджує, була переконана, що адміністратор заблюрить відео перед публікацією.

Нагадаємо, у дружини київського наркодилера Юрія Чернецького, співачки Інни Воронової, яка зняла та опублікувала роботу української ППО, проходять обшуки. Служба безпеки України навідалася до квартири опальної виконавиці, звідки вона знімала роботу захисників неба.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, пропагандист Анатолій Шарій, який разом із дружиною Ольгою з початку війни у 2014 році виступав на боці РФ, раптово визнав «помилку». Раптово Шарій зізнався, що зловив себе на думці, що із Росією неможливо жити у добросусідських відносинах. Відео з вибаченням він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі.