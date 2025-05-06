Суд продовжив Коломойському тримання під вартою у справі про замовне вбивство

Прокурор просив про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб, без визначення розміру застави

Коломойського підозрюють в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році

Печерський районний суд Києва подовжив запобіжний захід Ігорю Коломойському у справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка. Його триматимуть під вартою до 4 липня 2025 року. Як передає «Главком», про це повідомило «Суспільне» із зали суду.

Прокурор просив про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб, без визначення розміру застави. Адвокати Коломойського і сам він просили відмовити у цьому клопотанні, нібито воно безпідставне і необґрунтоване.

Коломойського підозрюють в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році. Слідство вважає, що мотив – відмова юриста анулювати та визнати недійсними рішення загальних зборів акціонерів «Дніпроспецсталі».

Згідно з матеріалами слідства, Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній через невиконання вимог щодо скасування та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Події мали місце у Феодосії (Крим).

Ігор Коломойський перебуває під вартою з вересня 2023 року за підозрою у шахрайстві та легалізації майна.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони 12 лютого запровадила санкції проти колишнього президента України та народного депутата Петра Порошенка, бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Геннадія Боголюбова, а також проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

Тим часом Коломойський заявив, що внесення його у санкційний список одномоментно разом з Петром Порошенком вважає «особистою образою».

Також Ігор Коломойський, який нині перебуває під слідством, програв судову справу щодо повернення собі громадянства України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням дані судового реєстру.