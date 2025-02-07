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Суд продовжив тримання під вартою Коломойського у справі про замовне вбивство

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Суд продовжив тримання під вартою Коломойського у справі про замовне вбивство
Ігор Коломойський на засіданні суду
фото: Суспільне

Олігарх проходить у справі про організацію замовного вбивства юриста та директора українсько-американської Консалтингової компанії «Фарго»

Печерський районний суд Києва продовжив до 9 квітня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою олігарху Ігорю Коломойському. Про це повідомляє «Суспільне».

Прокурор долучив до справи про організацію у 2003 році замовного вбивства юриста Сергія Карпенка п'ять томів із допитами свідків та висновками.

Водночас суд відмовив у задоволенні клопотання Ігорю Коломойському щодо зміни запобіжного захисту у справі про привласнення коштів. Сторона захисту апелювала до того, що вранці 7 лютого йому вже продовжили тримання під вартою до 9 квітня у справі про замовне вбивство.

Також адвокати бізнесмена стверджували, що в матеріалах справи, а саме у показаннях свідків, є неточності. Також адвокати наполягали, що у документах, залучених як докази, немає даних про ті збитки, які фігурують у справі.

Нагадаємо, олігарху Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній. За даними слідства, підозрюваний, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

До слова, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив неможливість повернення державного Приватбанку колишнім власникам та підтвердив правомірність закриття провадження у справі за позовом ексакціонера банку Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments Ltd.

Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав майже пʼять років. Позивачі Ігор Коломойський, якому до націоналізації Приватбанку належало 41,6572% акцій банку, та компанія Triantal, зареєстрована на Кіпрі і повʼязана з ексвласниками, якій належало 16,8176%, намагалися оскаржити договір придбання акцій банку державою та повернути собі акції банку. 

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Теги: Ігор Коломойський суд олігархи вбивство

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