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Порошенко офіційно став обвинуваченим у «вугільній справі» за держзраду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Порошенко офіційно став обвинуваченим у «вугільній справі» за держзраду
Петру Порошенку загрожує до 15 років позбавлення волі
фото: Brendan Hoffman

За даними слідства, Порошенко налагодив схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій, співпрацюючи з Віктором Медведчуком та росіянами

Експрезидент Петро Порошенко офіційно став обвинуваченим у резонансній справі про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР». Учора сплив термін, встановлений судом для його ознайомлення з матеріалами «вугільної справи», тому відтепер справа розглядатиметься по суті у суді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на політолога Петра Олещука.

«Тепер Петро Олексійович – офіційно обвинувачений в організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння за участі Медведчука терористичним організаціям «ЛНР» та «ДНР» на загальну суму близько 1,5 млрд грн. Примітно, що Порошенко і його юридична команда встановили рекорд з ознайомлення з матеріалами справи – майже три роки. Весь цей час, як пишуть у ЗМІ, «гетьман» просто ігнорував слідство. Сьогодні обвинувальний вирок щодо Порошенка спрямували до суду. Тож тепер справа розглядатиметься саме по суті», – йдеться у повідомленні.

Йдеться про події серпня 2014 року. Саме тоді, за даними слідства, Порошенко налагодив схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій, співпрацюючи з Віктором Медведчуком та росіянами. Загальна сума угод сягала 1,5 млрд грн.

Петру Порошенку загрожує до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна, за словами експерта.

Порошенко офіційно став обвинуваченим у «вугільній справі» за держзраду фото 1
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Водночас адвокати лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка заявили, що обвинувальний акт п’ятому президенту у «вугільній справі» є «нелегітимним». Про це йдеться на сайті партії «ЄС».

За словами адвокатів, документ мав бути підписаний генеральним прокурором. Однак генпрокурор Андрій Костін, який був звільнений у жовтні минулого року після скандалу з «прокурорами-інвалідами», днями був призначений послом України у Нідерландах. А кандидатуру нового генпрокурора президент Зеленський не вносить на розгляд Верховної Ради.

«Це результат політичних переслідувань, але це абсолютний нуль, абсолютна нісенітниця, про яку ми ще багато розкажемо – і про порушення закону, і про процесуальні порушення. Багато притягнуть до відповідальності осіб, які винні у всій цій роботі», – сказав адвокат Ігор Головань.

Зокрема, Головань зауважив, що 16 квітня Порошенко витратив 1,5 хвилини для підпису під документами, коли йому правоохоронці вручили обвинувальний акт.

Нагадаємо, підозру Петру Порошенку 20 грудня 2021 року підписав виконувач обов’язків генпрокурора Олексій Симоненко. Згідно з текстом підозри, Петро Порошенко начебто проводив підривну діяльність проти України у 2014-2015 роках. У спільники йому слідство записало народного депутата від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина і бізнесмена Сергія Кузяру. 

У «вугільну» справу експрезидента Порошенка начебто залучив Віктор Медведчук восени 2014 року. Кум Путіна допомагав Кремлю відновити постачання вугілля з захопленого Донбасу на українські території. Також Медведчук втягнув у схему бізнесмена і радника колишніх міністрів енергетики часів Януковича Сергія Кузяру.

Як стверджують правоохоронці, Порошенко виконував координаційну роль у цій справі, у тому числі впливав на кадрові питання у вищих ешелонах влади. Зокрема, йому приписують призначення нового міністра енергетики та вугільної промисловості – Володимира Демчишина замість Юрія Продана.

Крім цього, п’ятий президент на засіданні Ради нацбезпеки і оборони 4 листопада 2014 року висловив сумнів щодо якості вугілля, яке було завезено з Південно-Африканської республіки в Україну. Після цього поставки імпортного палива припинилися, а міністр Демчишин взявся за відновлення поставок вугілля з держпідприємств «Луганськвугілля» та «Шахта імені Кисельова», які діяли на окупованих територіях.

Водночас захист Порошенка наполягав, що справа шита білими нитками. Сам же експрезидент коментував справу з сарказмом, зауважуючи, що нинішній президент Володимир Зеленський міг дати вказівку порушити проти нього провадження за державну зраду через падіння рейтингу або щоб відвернути увагу від проблем в енергетиці.

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Теги: суд Петро Порошенко державна зрада

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