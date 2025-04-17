Порошенко офіційно став обвинуваченим у «вугільній справі» за держзраду

За даними слідства, Порошенко налагодив схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій, співпрацюючи з Віктором Медведчуком та росіянами

Експрезидент Петро Порошенко офіційно став обвинуваченим у резонансній справі про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР». Учора сплив термін, встановлений судом для його ознайомлення з матеріалами «вугільної справи», тому відтепер справа розглядатиметься по суті у суді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на політолога Петра Олещука.

«Тепер Петро Олексійович – офіційно обвинувачений в організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння за участі Медведчука терористичним організаціям «ЛНР» та «ДНР» на загальну суму близько 1,5 млрд грн. Примітно, що Порошенко і його юридична команда встановили рекорд з ознайомлення з матеріалами справи – майже три роки. Весь цей час, як пишуть у ЗМІ, «гетьман» просто ігнорував слідство. Сьогодні обвинувальний вирок щодо Порошенка спрямували до суду. Тож тепер справа розглядатиметься саме по суті», – йдеться у повідомленні.

Йдеться про події серпня 2014 року. Саме тоді, за даними слідства, Порошенко налагодив схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій, співпрацюючи з Віктором Медведчуком та росіянами. Загальна сума угод сягала 1,5 млрд грн.

Петру Порошенку загрожує до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна, за словами експерта.

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Водночас адвокати лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка заявили, що обвинувальний акт п’ятому президенту у «вугільній справі» є «нелегітимним». Про це йдеться на сайті партії «ЄС».

За словами адвокатів, документ мав бути підписаний генеральним прокурором. Однак генпрокурор Андрій Костін, який був звільнений у жовтні минулого року після скандалу з «прокурорами-інвалідами», днями був призначений послом України у Нідерландах. А кандидатуру нового генпрокурора президент Зеленський не вносить на розгляд Верховної Ради.

«Це результат політичних переслідувань, але це абсолютний нуль, абсолютна нісенітниця, про яку ми ще багато розкажемо – і про порушення закону, і про процесуальні порушення. Багато притягнуть до відповідальності осіб, які винні у всій цій роботі», – сказав адвокат Ігор Головань.

Зокрема, Головань зауважив, що 16 квітня Порошенко витратив 1,5 хвилини для підпису під документами, коли йому правоохоронці вручили обвинувальний акт.

Експрезидент Петро Порошенко офіційно став обвинуваченим у резонансній справі про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР».



Учора сплив термін, встановлений судом для його ознайомлення з матеріалами «вугільної справи». pic.twitter.com/R4hFlhiqP0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 17, 2025

Нагадаємо, підозру Петру Порошенку 20 грудня 2021 року підписав виконувач обов’язків генпрокурора Олексій Симоненко. Згідно з текстом підозри, Петро Порошенко начебто проводив підривну діяльність проти України у 2014-2015 роках. У спільники йому слідство записало народного депутата від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина і бізнесмена Сергія Кузяру.

У «вугільну» справу експрезидента Порошенка начебто залучив Віктор Медведчук восени 2014 року. Кум Путіна допомагав Кремлю відновити постачання вугілля з захопленого Донбасу на українські території. Також Медведчук втягнув у схему бізнесмена і радника колишніх міністрів енергетики часів Януковича Сергія Кузяру.

Як стверджують правоохоронці, Порошенко виконував координаційну роль у цій справі, у тому числі впливав на кадрові питання у вищих ешелонах влади. Зокрема, йому приписують призначення нового міністра енергетики та вугільної промисловості – Володимира Демчишина замість Юрія Продана.

Крім цього, п’ятий президент на засіданні Ради нацбезпеки і оборони 4 листопада 2014 року висловив сумнів щодо якості вугілля, яке було завезено з Південно-Африканської республіки в Україну. Після цього поставки імпортного палива припинилися, а міністр Демчишин взявся за відновлення поставок вугілля з держпідприємств «Луганськвугілля» та «Шахта імені Кисельова», які діяли на окупованих територіях.

Водночас захист Порошенка наполягав, що справа шита білими нитками. Сам же експрезидент коментував справу з сарказмом, зауважуючи, що нинішній президент Володимир Зеленський міг дати вказівку порушити проти нього провадження за державну зраду через падіння рейтингу або щоб відвернути увагу від проблем в енергетиці.