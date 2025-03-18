Чому деякі українці досі ходять до Московської церкви? Священник ПЦУ дав просте пояснення

Лише окремі свідомі українці спромоглися вийти з УПЦ МП після початку повномасштабного вторгнення РФ

Філюк: «Є приклади, коли мама, у якої росіяни одібрали сина, ходить далі до Московської церкви»

Навіть повномасштабна війна, яку Росія розв’язала проти України, не змінила ставлення певних категорій українських громадян до церкви Московського патріархату. Цьому передувала багаторічна російська пропаганда, і її наслідків складно позбутися, розповів у інтерв’ю «Главкому» священник Тернопільської єпархії ПЦУ Олексій Філюк.

«Вони [деякі віряни] як ходили до УПЦ МП, так і ходять», – розповів Філюк. За його словами, вийшли з УПЦ МП після початку повномасштабного вторгнення «лише одиниці свідомих». Звісно ж, для Московського патріархату «вони одразу стали зрадниками».

На думку Олексія Філюка, велику роль відіграла пропаганда держави-агресора, у тому числі й така, що стосувалася церкви: «Зомбування протягом 30 років призвело до того, що навіть ті, кого ми називаємо інтелігентами, як от вчителі, лікарі, є прихильниками Московського патріархату. То що вже тоді говорити про інших?».

За совами священника ПЦУ, такі віряни навіть висувають власні пояснення – мовляв, у храмах УПЦ МП моляться старослов’янською.

«Один мій знайомий священник якось сказав жартома, що їм там замість причастя наркоту дають. Не може, каже, так бути, аби мама, у якої росіяни одібрали сина, ходила далі туди зі своїм «акі-пакі, Господу помолімся». Москалі забили сина, й поховали. Є такі приклади», – розповів Олексій Філюк.

Раніше ректор Відкритого Православного університету Георгій Коваленко, який сам колись очолював інформаційно-просвітницькі структури Московської церкви в Україні, а потім перейшов у помісну церкву, зауважив, що Московський патріархат більше не є релігійною організацією. За словами Коваленка, тепер російська церква виконує радше ідеологічну функцію, подібно до таких структур, як «Росатом» чи «Роснефть».

«Главком» повідомляв, що у березні цього року у Тульчинському районі Вінницької області релігійна громада храму Димитрія Солунського ухвалила рішення про приєднання до Православної церкви України і вихід з Української православної церкви Московського патріархату.