СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври

За даними слідства, митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні

Священник зараз на допиті у Слов'янську. В монастирі обшуки

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля Святогірської лаври УПЦ (МП) митрополита Арсенія. За даними слідства, клірик «здав» окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Під час літургії священник «здав» окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині..

Тоді вікарій під відеозапис назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ.

Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в місцевій групі Телеграм-каналу.

Таким чином клірик намагався завуальовано «злити» агресору місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі.

За даними слідства, митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні.

Про це свідчать неодноразові інтерв’ю вікарія, в яких він називав збройну агресію РФ «громадянським конфліктом».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Митрополиту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, настоятель Святогірської Лаври, яку бомбили російські окупанти, митрополит Арсеній не став називати Росію та Путіна в числі тих, хто винен у цьому злочині.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала настоятеля та священника монастиря на Закарпатті.