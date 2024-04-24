Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври
За даними слідства, митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні
фото: пресслужба СБУ

Священник зараз на допиті у Слов'янську. В монастирі обшуки

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля Святогірської лаври УПЦ (МП) митрополита Арсенія. За даними слідства, клірик «здав» окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Під час літургії священник «здав» окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині..

Тоді вікарій під відеозапис назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ.

Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в місцевій групі Телеграм-каналу.

Таким чином клірик намагався завуальовано «злити» агресору місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі.

За даними слідства, митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні.

Про це свідчать неодноразові інтерв’ю вікарія, в яких він називав збройну агресію РФ «громадянським конфліктом».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Митрополиту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, настоятель Святогірської Лаври, яку бомбили російські окупанти, митрополит Арсеній не став називати Росію та Путіна в числі тих, хто винен у цьому злочині.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала настоятеля та священника монастиря на Закарпатті.

Читайте також: За що посилено моляться у церквах Московського патріархату в Україні (документ)
Теги: СБУ священник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі ані голова НКРЕКП Тарасюк, ані жоден інший член Нацкомісії публічних коментарів на рахунок намірів розподілити понад 22 млрд грн на користь звинувачених у розкраданнях газових компаній поки не надали
СБУ вивчає схему фінансування газовиків на суму у понад 20 млрд грн і роль у ній глави НКРЕКП Тарасюка
5 квiтня, 09:11
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
Планували підрив залізничних ешелонів ЗСУ: на Харківщині затримано брата з сестрою
3 квiтня, 11:38
Хакер намагався розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві
На Вінниччині затримано хакера, який створив фейкове «відеозвернення» одного з ексочільників ЗСУ
4 квiтня, 07:00
12 грудня 2023 року стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар»
Атака на «Київстар»: СБУ ідентифікувала хакерів російської розвідки
4 квiтня, 09:55
У випадку внесення застави Шило повинен буде не відлучатися з Києва, не спілкуватися з іншими підозрюваними, з працівниками СБУ та іншими особами
Розкрадання 95 млн грн «Укрзалізниці»: фігуранта справи взято під варту
4 квiтня, 11:01
Ворожим коригувальником є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства
Колаборант, який навів ракету по кафе в Краматорську отримав вирок
4 квiтня, 16:18
СБУ завадила втечі з України колишнього народного депутата від забороненої «Партії регіонів»
Затримання регіонала Лук’янова: стали відомі нові деталі
10 квiтня, 16:50
Ексспівробітник СБУ Василь Прозоров потрапив до лікарні з травмами ніг
У Москві невідомі підірвали автомобіль колишнього співробітника СБУ (відео)
12 квiтня, 14:54
Зловмиснику загрожує до п’яти років в'язниці
На Хмельниччині настоятель храму Московської церкви отримав підозру
22 квiтня, 15:43

Події в Україні

СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври
СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври
З села на Харківщині примусово евакуювали родини з дітьми (фото)
З села на Харківщині примусово евакуювали родини з дітьми (фото)
До України знову дійшов пил із Сахари
До України знову дійшов пил із Сахари
На Миколаївщині випав «брудний» дощ: наскільки це небезпечно (фото)
На Миколаївщині випав «брудний» дощ: наскільки це небезпечно (фото)
У Маріуполі окупанти запустили тестовий потяг з порту до міста (відео)
У Маріуполі окупанти запустили тестовий потяг з порту до міста (відео)
Оборудки із землею: сьогодні суд обере запобіжний захід міністру Сольському
Оборудки із землею: сьогодні суд обере запобіжний захід міністру Сольському

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Вживані авто в Україні продаватимуть за новими правилами: Рада ухвалила рішення
24K
Українці масово позбавляються авто після прийняття закону про мобілізацію
16K
Мережа розкритикувала образ Jerry Heil та alyona alyona на Євробачення
7135
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4985
Україна може запустити виробництво Patriot? Гучна заява посла Маркарової
4279
Спалах парвовірусу в Україні: як діагностувати хворобу, і скільки це коштує

Новини

Через послаблення європейських санкцій Росія отримує мільярди на війну – глава «Укрметалургпром»
Сьогодні, 14:54
«Сталевий фронт» побудував понад 80 км фортифікацій на Донеччині і Запоріжжі
Сьогодні, 14:44
Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 24 квітня
Сьогодні, 05:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Вчора, 06:38

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua