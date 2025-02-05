Суд залишив під вартою митрополита Московської церкви Арсенія

Митрополит перебуватиме під вартою до 30 березня 2025 року

Настоятель Святогірської лаври поширював інформацію про ЗСУ

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області знову залишив настоятеля Свято-Успенської Святогірської лаври Московської церкви митрополита Арсенія під вартою до 30 березня 2025 року без права на заставу. Про це повідомляє «Укрінформ».

Термін попереднього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою настоятеля Святогірської лаври закінчився 2 лютого. Водночас Свято-Успенська Святогірська лавра зазначає, що ухвала про подовження митрополиту Арсенію строку тримання під вартою була винесена «з ігноруванням заяв 11 народних депутатів України різних фракцій, які просили віддати намісника Лаври на поруки або визначити розмір застави».

Зазначається, що адвокати священнослужителя готують апеляційні скарги для скасування прийнятого судом рішення.

Крім того, суд почав розглядати клопотання сторони захисту щодо трансляції слухань у справі митрополита Арсенія на YouTube-каналі «Судова влада України» та на однойменному порталі. Це клопотання захисники настоятеля подавали три місяці тому. У рамках засідання, яке відбулося, рішення щодо нього прийняте ще не було, його розгляд продовжиться на наступному засіданні.

Нагадаємо, Російська Федерація веде переговори з Україною про звільнення в межах обміну полоненими намісника Свято-Успенської Святогірської лаври митрополита Арсенія (Яковенка) і ще п'ятьох представників УПЦ МП.

Як відомо, у вересні 2023 року настоятель Святогірської Свято-Успенської лаври УПЦ МП поширював інформацію воєнного характеру. Зокрема, під час своєї проповіді він розповів вірянам про місця розташування блокпостів, а також підрозділів ЗСУ, СБУ, НПУ й Сил оборони України на території Святогірської МГ.

24 квітня 2024 року Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія. За даними слідства, митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні.

До слова, Кабінет міністрів України затвердив порядок отримання дозволу для контактів із релігійними організаціями, які пов'язані з Російською православною церквою. Відтепер такі дозволи буде видавати Державна служба з етнополітики та свободи совісті