Суд покарав діяча УПЦ МП за підтримку держави-агресора

Священник був затриманий за протиправну діяльність у квітні минулого року

Священник користувався забороненою соцмережею та поширював кремлівську пропаганду

У Хмельницькій області суд визнав священника УПЦ МП винним у виправдуванні російської агресії проти України та розпалювання релігійної ненависті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Церковник був засуджений до чотирьох років позбавлення волі.

За інформацією правоохоронців, священник був затриманий за протиправну діяльність у квітні минулого року. З’ясувалося, що він публікував дописи в одній із заборонених в Україні соціальних мереж, які сприяли розпалюванню релігійної ворожнечі та ображали громадян через їхні релігійні переконання.

Окрім того, підозрюваний виправдовував російську збройну агресію проти України, поширюючи фото та відео з ворожих інтернет-ресурсів. Спеціальні експертизи, проведені в межах розслідування, підтвердили факт інформаційно-підривної діяльності проти України.

«Главком» повідомляв, що напередодні, 18 березня, у Черкасах суд відпустив з-під домашнього арешту митрополита УПЦ МП Феодосія (Дениса Снігірьова), якого обвинувачують у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та запереченні збройної агресії рф.

Раніше стало відомо, що священник УПЦ МП з Житомирської області виправдовував збройну агресію РФ проти України, зневажливо висловлювався про національних українських героїв та давав настанови прихожанам мовчати у відповідь на слова «Слава Україні».