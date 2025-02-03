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Уряд затвердив правила отримання дозволу на контакти із Московською церквою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд затвердив правила отримання дозволу на контакти із Московською церквою
Предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило та предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій
фото з відкритих джерел

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті надаватиме дозвіл на контакти із забороненими релігійними організаціями

Кабінет міністрів України затвердив порядок отримання дозволу для контактів із релігійними організаціями, які пов'язані з Російською православною церквою. Відтепер такі дозволи буде видавати Державна служба з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Про це йдеться в урядовій постанові №107.

Зазначається, що Державна служба України з етнополітики та свободи совісті надає погодження релігійній організації чи іншій юридичній особі на зв’язки з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

Процедура передбачає:

  • форму заяви для отримання дозволу;
  • перелік документів, які необхідно додати до заяви;
  • підстави для надання або відмови у погодженні;
  • порядок моніторингу контактів із забороненими організаціями.

Варто зазначити, що Державна служба з етнополітики та свободи совісті протягом 30 календарних днів розглядає заяву та додані до неї документи, перевіряє їх на відповідність вимогам законодавства. Зокрема достовірність відомостей перевіряється в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Під час розгляду заяви та доданих до неї документів ДЕСС має право взаємодіяти із СБУ, МВС, Держприкордонслужбою, Національною поліцією, Мін’юстом, органами місцевого самоврядування, допоміжними органами і службами, утвореними президентом України, шляхом отримання інформації, документів, витягів із публічних електронних реєстрів.

Нагадаємо, повноцінна реалізація закону, який в народі назвали «Про заборону УПЦ МП», відбудеться зовсім скоро. Наразі на перевірці у Мінфіні перебуває останній акт.

Раніше парафіяни Свято-Василівського храму УПЦ МП села Підзахаричі, що у Чернівецькій області, звернулися до уряду США, зокрема до віцепрезидента Джей Ді Венса.

Як повідомлялося, представники Московської церкви в Україні подали заяву до правоохоронних органів про вчинення кримінального правопорушення через зйомки кулінарного шоу в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври.

До слова, у 2024 році стало відомо про появу майже 100 парафій УПЦ МП за кордоном. Ректор Відкритого Православного університету Георгій Коваленко вважає це небезпечною тенденцією.

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Теги: Московська церква в Україні Кабмін уряд релігія

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