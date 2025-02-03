Уряд затвердив правила отримання дозволу на контакти із Московською церквою

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті надаватиме дозвіл на контакти із забороненими релігійними організаціями

Кабінет міністрів України затвердив порядок отримання дозволу для контактів із релігійними організаціями, які пов'язані з Російською православною церквою. Відтепер такі дозволи буде видавати Державна служба з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Про це йдеться в урядовій постанові №107.

Зазначається, що Державна служба України з етнополітики та свободи совісті надає погодження релігійній організації чи іншій юридичній особі на зв’язки з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

Процедура передбачає:

форму заяви для отримання дозволу;

перелік документів, які необхідно додати до заяви;

підстави для надання або відмови у погодженні;

порядок моніторингу контактів із забороненими організаціями.

Варто зазначити, що Державна служба з етнополітики та свободи совісті протягом 30 календарних днів розглядає заяву та додані до неї документи, перевіряє їх на відповідність вимогам законодавства. Зокрема достовірність відомостей перевіряється в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Під час розгляду заяви та доданих до неї документів ДЕСС має право взаємодіяти із СБУ, МВС, Держприкордонслужбою, Національною поліцією, Мін’юстом, органами місцевого самоврядування, допоміжними органами і службами, утвореними президентом України, шляхом отримання інформації, документів, витягів із публічних електронних реєстрів.

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