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Російська церква взялася за порятунок ще одного митрополита з України

Ростислав Вонс
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Російська церква взялася за порятунок ще одного митрополита з України
Митрополиту Арсенію загрожує вісім років позбавлення волі
фото з відкритих джерел

Настоятель Святогірської лаври, митрополит Арсеній поширював інформацію про розташування Сил оборони

Російська Федерація веде переговори з Україною про звільнення в межах обміну полоненими намісника Свято-Успенської Святогірської лаври митрополита Арсенія (Яковенка) і ще п'ятьох представників УПЦ МП. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на протоієрея Андрія Павленка.

Як відомо, у вересні 2023 року настоятель Святогірської Свято-Успенської лаври УПЦ МП поширював інформацію воєнного характеру. Зокрема, під час своєї проповіді він розповів вірянам про місця розташування блокпостів, а також підрозділів ЗСУ, СБУ, НПУ й Сил оборони України на території Святогірської МГ.

24 квітня 2024 року Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля Святогірської лаври УПЦ (МП) митрополита Арсенія. За даними слідства, митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні.

Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення РФ в нашу державу за матеріалами СБУ розпочато кримінальні провадження стосовно понад 100 кліриків УПЦ (МП). З них 48 фігурантам оголошено підозри, а 25 – уже отримали вироки суду. Нещодавно Служба безпеки України повідомила про підозру клірику УПЦ МП, який разом із гауляйтером Володимиром Сальдо закликав до «приєднання» Херсонщини до РФ.

Нагадаємо, Україна обміняла щонайменше чотирьох священників Московської церкви на полонених з початку повномасштабного вторгнення.

У червні очільника Тульчинської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Іонофана Анатолія Єлецьких обміняли на кількох українських полонених. До того він відмовлявся від обміну.

Аналогічно настоятеля Георгіївського храму УПЦ (МП) міста Ямпіль Сумської області Миколу Закройця звільнили від покарання через рішення суду про його передачу для обміну як військовополоненого. Закроєць погодився на співпрацю зі співробітником ФСБ, оскільки мав проросійські погляди.

Також обміняли настоятеля храму Святителя Іоанна Милостивого Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП) Олександра Лунєгова, якого засудили за виправдання збройної агресії РФ.

Такі обміни відбуваються не вперше. У 2023 році обміняли засудженого за держзраду настоятеля Лисичанського Свято-Тихвінського храму УПЦ (МП) Андрія Павленка на 28 українських військовослужбовців.

Деякі священники Української православної церкви Московського патріархату тікають до Росії після початку повномасштабного вторгнення. Наприклад, так зробив митрополит Роменський і Буринський Олексій  Маслєнніков, який під час літургії вихваляв рішення Путіна щодо проведення мобілізації у РФ. Він спільно з представниками РПЦ благословляв російських військових.

До слова, митрополита УПЦ МП Іонафана, який отримав п'ять років за ґратами за виправдовування російської агресії, обміняли на військовополонених українців і він вже встиг зустрітися у Москві з патріархом Кирилом, який усіляко підтримує і заохочує агресію РФ проти України. Про це стало відомо з публікації на сайті  Російської православної церкви.

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Теги: Московська церква в Україні обмін обмін полоненими священник

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