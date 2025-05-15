Телефон дочки скандального судді Вовка став доказом у справі Дубінського

Клопотання про арешт вилученого телефону надійшло до суду від Офісу Генерального прокурора 29 березня

ДБР розслідує можливі зв'язки дочки екссудді Вовка з нардепом Дубінським у справі про держзраду

Державне бюро розслідувань проводить перевірку інформації щодо можливої причетності Діани Вовк, дочки колишнього голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, до діяльності злочинної організації, у якій фігурує народний депутат Олександр Дубінський, підозрюваний у державній зраді. Про це з посиланням на матери судової справи, повідомляє Судовий репортер, пише «Главком».

Згідно з ухвалою суду, Служба безпеки України повідомила про оперативні дані, які вказують на ймовірну причетність Діани Вовк до діяльності організації, що діяла на шкоду національній безпеці України. За версією слідства, цю організацію створили представники Генштабу РФ. До її складу також нібито входили нардеп Дубінський, екснардеп Андрій Деркач та колишній прокурор Костянтин Кулик.

За інформацією СБУ, Діана Вовк могла отримувати вказівки від імені Дубінського щодо організації зустрічей з невстановленими особами, які ймовірно причетні до протиправної діяльності. Стверджується, що комунікація та передача завдань здійснювалися, зокрема, з використанням спеціальних технічних засобів із дотриманням заходів конспірації.

У рамках розслідування 28 березня 2025 року було проведено огляд території біля будинку, де мешкає Діана Вовк. Поблизу припаркованого автомобіля Land Rover, що належить Вовк, було виявлено її мобільний телефон iPhone 15 Pro MAX у розблокованому стані. Діана Вовк підтвердила належність їй телефону. Враховуючи можливу наявність у телефоні доказової інформації, слідчі прийняли рішення про його вилучення. Мобільний телефон був визнаний речовим доказом.

Клопотання про арешт вилученого телефону надійшло до суду від Офісу Генерального прокурора 29 березня, проте розгляд відбувся лише через місяць. Представник Діани Вовк заперечував проти арешту, стверджуючи, що його клієнтка не має жодного відношення до розслідуваної справи та не була допитана як свідок. Він також зазначив, що правоохоронці мали достатньо часу для копіювання необхідної інформації.

Незважаючи на це, суд ухвалив рішення про арешт мобільного телефону. Наразі відомо, що представник Діани Вовк подав апеляцію на це рішення.

Слід зазначити, що у серпні 2024 року з'являлася інформація про запити ДБР щодо банківських операцій низки осіб, серед яких фігурували Андрій Деркач, Олександр Дубінський, Костянтин Кулик та Діана Вовк.

Крім того, раніше журналісти «Слідство.Інфо» повідомляли про згадування прізвища Дубінського у плівках НАБУ, пов'язаних із розмовами в кабінеті Павла Вовка щодо справи про «захоплення влади» суддями ОАСК. Зокрема, в одній із розмов обговорювалася можливість ініціювання через позов Дубінського заборони на виїзд за кордон політикам часів президентства Петра Порошенка після виборів 2019 року.

18 березня 2025 року Вища рада правосуддя звільнила Павла Вовка з посади голови ліквідованого ОАСК. Розслідування щодо можливих зв'язків його дочки з фігурантами справи про державну зраду триває.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Дубінський, якого підозрюють у державній зраді, заявив, що хоче стати президентом України. Як зазначив нардеп, Україні начебто загрожує нова форма диктатури «без виборів, права голосу, свободи ЗМІ та майбутнього».