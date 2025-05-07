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У Миколаєві суд заарештував екскерівницю МСЕК: деталі справи

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Миколаєві суд заарештував екскерівницю МСЕК: деталі справи
Слідчий суддя ухвалив застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави
фото: Центральний районний суд м. Миколаєва

Підозрювана не задекларувала квартиру в Одесі, яка перебувала у її користуванні, вартістю 2 538 870 гривень

У Миколаєві суд обрав колишній в.о. головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК), яка сприяла ухилянтам від мобілізації, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як передає «Главком», про це повідомила пресслужба Центрального районного суду Миколаєва у фейсбуці.

«Слідчим суддею Центрального райсуду Іваном Дірком застосовано запобіжний захід до колишньої в.о. головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської обласної ради, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.114-1, ч.3 ст.27 ч.1 ст.366, ч.1 ст.366-2 КК України», – йдеться у повідомленні

Зазначається, що заслухавши думки сторін та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя ухвалив застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Відповідно до матеріалів клопотання, влітку 2024 року експосадовиця надала вказівку кільком співробітникам МСЕК в області щодо розгляду медичних документів військовозобов’язаного та постановлення і затвердження завідомо неправдивого акту огляду МСЕК, який є підтверджуючим документом для встановлення тому статусу інваліда та надає можливість уникнути призову під час мобілізації.

У подальшому чоловіку було встановлено статус інваліда 3-ї групи, що надало йому право користуватись правом на відстрочку від мобілізації та отримувати відповідні виплати від держави.

Окрім цього, підозрювана не задекларувала квартиру в Одесі, яка перебувала у її користуванні, вартістю 2 538 870 гривень, чим порушила вимоги Закону «Про запобігання корупції».

Раніше «Главком» повідомляв, що член військово-лікарської комісії (ВЛК) в Центральній міській лікарні Кропивницької міської ради Дмитро Голодок подав декларацію у зв'язку зі звільненням. У ній медик вказав: його син, що працює в університеті й отримує скромну зарплату, придбав квартиру за 1,73 млн грн.

Крім того, лікарка-отоларинголог Олена Владімірова, яка входить до складу ВЛК Галицько-Франківського ТЦК Львова, у щорічній декларації вказала: її чоловік отримав квартиру і гараж усього за 2 грн. На прохання «Главкома» медикиня пояснила, як це можливо.

До слова, лікарка-психіатриня Харківського обласного МСЕК Юлія Сітенко у 2024 році за 1,9 млн грн придбала квартиру площею 77,8 кв. м у Харкові. Імовірно, придбати житло їй допомогли чималі грошові подарунки від батьків чоловіка, Володимира та Зої Шкод, а також від громадянки Наталії Чугай, яка, судячи з фейсбук-сторінки психіатрині, є її мамою. Сумарно ці троє надарували лікарці 1,7 млн грн. Крім того, за тиждень до купівлі квартири Сітенко взяла кредит на суму 200 тис. грн.

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Теги: МСЕК корупція в Україні суд

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