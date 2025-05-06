Суд остаточно закрив справу проти ексголови Рахункової палати Пацкана

За даними слідства, Пацкан, будучи нардепом, з вересня 2017 по березень 2018 року отримав компенсацію за винайм житла, попри наявність власної квартири у столиці

Рішення було ухвалено 6 травня, задовольнивши клопотання сторони захисту

Суд звільнив колишнього народного депутата і голову Рахункової палати Валерія Пацкана від кримінальної відповідальності у справі про незаконне отримання компенсації з держбюджету за оренду квартири у зв'язку зі спливом строків давності. Як передає «Главком», про це йдеться у рішенні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Так, рішення було ухвалено 6 травня, задовольнивши клопотання сторони захисту, повідомляє пресслужба суду.

У суді зауважили, що це рішення можна оскаржити у Верховному Суді, проте звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов’язком суду у випадку, якщо строки давності у справі спливли, за згоди підозрюваного.

ВАКС не вказує прізвища обвинуваченого, але за інформацією «Слово і діло», йдеться саме про Пацкана.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 24 жовтня 2022 року повідомили про підозру колишньому народному депутату, голові Рахункової палати Валерію Пацкану в незаконному отриманні компенсації за оренду житла в Києві у 2017-2018 роках.

27 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишньому народному депутату. Суд застосував до особи запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49 620 грн.

9 жовтня 2023 року ВАКС визнав ексголову Рахункової палати Валерія Пацкана винним у незаконному одержанні компенсації на житло, але звільнив від покарання через сплив строків давності.

За даними слідства, Пацкан, будучи нардепом, з вересня 2017 по березень 2018 року отримав компенсацію за винайм житла, попри наявність власної квартири у столиці. Як наслідок, з державного бюджету депутат незаконно отримав понад 117 тис. грн. Йому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою, що завдало істотної шкоди). Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років зі штрафом.