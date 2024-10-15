Суд почав розгляд справи нардепки Марченко, яка під час обшуків викидала гроші через паркан

Марченко раніше пояснювала, що викинула гроші за паркан, бо перебувала у шоковому стані

Судді дослідили відео, зняте прихованою камерою в офісі Україно-турецького благодійного фонду у Тернополі, засновницею якого є нардепка Марченко

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) почав розглядати справу нардепки від Слуги народу Людмили Марченко, яка викидала через паркан гроші, коли до неї приходили з обшуками детективи НАБУ. Про це повідомляє Центр протидії корупції у вівторок, 15 жовтня.

Зокрема, як стверджують в ЦПК, судді дослідили відео, зняте прихованою камерою в офісі Україно-турецького благодійного фонду у Тернополі. Депутатка є засновницею цього фонду, саме через нього організували переправлення чоловіків за кордон під виглядом волонтерів.

У Центрі зазначають, що на відео видно, як помічниця депутатки Анастасія Колесник надає консультації щодо документів, які необхідно надати для виїзду за кордон. На одному з відео вона говорить, що «ситуація на кордоні змінилася, тому ціна становить 6−6,5 тисяч доларів». Також помічниця нардепки заявляє, що людина «вноситься в базу, як волонтер, і може не повертатися».

Прокуратура зазначає, що ціна послуг була різною й залежала від того, через кого «людина зверталася у фонд». Деякі люди говорили, що вони «від Людмили». У прокуратурі переконані, що йдеться саме про Марченко.

Нагадаємо, Марченко раніше пояснювала, що викинула гроші за паркан, бо перебувала у шоковому стані і не дуже усвідомлювала, що відбувається. Мовляв, мала деякі проблеми зі здоров'ям та приймала ліки. Тому це також нібито могло вплинути на поведінку в умовах стресу.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро розслідувань оприлюднило відео, на якому звинувачена у хабарництві народна депутатка від «Слуги народу» Людмила Марченко нібито намагалася заховати гроші у власному будинку. Запис опубліковано на YouTube-каналі відомства.

11 липня Марченко та її помічниці слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 «Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією» та ч. 2 ст. 369-2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу.