Антикорупційний суд засудив нардепку Марченко, яка намагалась викинути гроші через паркан

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Раніше «Слуга народу» призупинила членство нардепки у фракції через корупційний скандал
фото: Transparency International

Згідно з матеріалами справи, депутатка за хабар обіцяла допомогти військовозобов’язаним виїхати за кордон

Вищий антикорупційний суд визнав винними народну депутатку Людмилу Марченко та її помічницю Анастасію Колеснік у зловживанні впливом. Згідно з матеріалами справи, вони за хабар пообіцяли внести двох чоловіків призовного віку до системи «Шлях» для подальшого виїзду за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transparency International.

Суд призначив Марченко покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки. Також призначено додаткове покарання – три роки заборони обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Чиновниця була затримана під час отримання хабаря у розмірі $3 тис. у Тернополі
скриншот з відео

Покарання Колеснік – позбавлення волі строком на два роки та додатково три роки заборони обіймати посади в організаціях, які займаються питаннями оформлення дозволів на перетин кордону.

Прокурор стверджував, що Марченко і Колеснік одержали неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Він просив визнати фігуранток винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України та присудити їм покарання у вигляді пʼяти років позбавлення волі. Також просив змінити запобіжні заходи на тримання під вартою до набрання вироком законної сили.

Тим часом сторона захисту просила виправдати Марченко і Колесник. Адвокати стверджували, що у діях обвинувачених відсутній склад злочину, і вони не здійснювали жодного впливу на прийняття рішень.

Нагадаємо, 11 липня 2023 року Марченко та її помічниці слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 «Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією» та ч. 2 ст. 369-2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу.

У жовні 2024 року Вищий антикорупційний суд почав розглядати справу нардепки. Судді дослідили відео, зняте прихованою камерою в офісі Україно-турецького благодійного фонду у Тернополі. Депутатка є засновницею цього фонду, саме через нього організували переправлення чоловіків за кордон під виглядом волонтерів.

На відео видно, як помічниця депутатки Анастасія Колесник надає консультації щодо документів, які необхідно надати для виїзду за кордон. На одному з відео вона говорить, що «ситуація на кордоні змінилася, тому ціна становить $6–6,5 тис.». Також помічниця нардепки заявляє, що людина «вноситься в базу, як волонтер, і може не повертатися».

Теги: корупція в Україні Вищий антикорупційний суд

