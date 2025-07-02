Суд відмовився відсторонити Чернишова з посади віцепрем’єра

Правоохоронці підозрюють міністра у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі

Вищий антикорупційний суд відмовився відсторонювати Олексія Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію судового засідання.

Клопотання про відставку подавав детектив Національного антикорупційне бюро. Водночас сам Чернишов заявив, що у відставку подавати не планує.

Повний текст рішення суд оголосить 4 липня о 17:00. Ухвалу ще можна оскаржити протягом пʼяти днів в апеляційній інстанції.

У коментарях журналістам міністр повідомив, що сума застави є «великим викликом». За його словами, він збирає гроші, оскільки кошти на його банківських рахунках «заарештовано». Чернишов каже, що планує виконувати рішення судів. Міністр відмовився говорити про свою зарплату. На відповідне запитання журналістів чиновник відповів, що можна «подивитися в його декларацію».

Крім того, політик спростував інформацію про ймовірну ліквідацію Міністерства національної єдності. Чиновник заявив, що продовжуватиме роботу та працює у звичному режимі. Відтепер будь-який дозвіл на виїзд за кордон віцепрем'єр узгоджуватиме з детективом НАБУ.

Глава Міннацєдності повідомив, що планує доводити свою невинуватість, оскільки, за його словами, «завдано серйозного удару по репутації».

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру чинному віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову, який раніше очолював Міністерство розвитку громад та територій України. Повідомлення про підозру з'явилося після того, як Олексій Чернишов, який перебував у закордонному відрядженні, повернувся в Україну.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віцепрем'єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову. Йому призначено заставу у розмірі 120 млн грн.

Згодом Чернишов прокоментував обраний йому запобіжний захід. За його словами, 120 млн грн є занадто великою сумою, «з урахуванням того, що рахунки перебувають в стані юридичних обмежень». Чернишов додав, що «буде вирішувати і шукати можливості».