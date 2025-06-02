ВАКС припинив трансляцію засідань у справі Князєва через нецензурну лексику

Справа ексголови Верховного суду не транслюватиметься на YouTube

Вищий антикорупційний суд відмовився продовжувати трансляцію засідань на YouTube у справі ексголови Верховного суду Всеволода Князєва через велику кількість нецензурної лексики у записах розмов фігурантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судовий репортер».

Зазначається, що раніше трансляцію призупиняли частково, однак суд наголосив, що це не запобігає трансляції нецензурної лексики. Тому всі зацікавлені можуть самі прийти в судове засідання і послухати.

Як відомо, Князева звинувачують в отриманні хабаря у розмірі $2,7 млн. Варто нагадати, що у 2017 році Князєв орендував квартиру у Печерському районі Києва за заниженою ціною – 1 тис. грн на місяць. Різниця між ринковою вартістю оренди й фактичною сумою була визнана незаконним подарунком, що порушує Закон України «Про запобігання корупції».

26 грудня 2023 року Печерський районний суд Києва оштрафував Князєва на 2 550 грн і постановив конфіскувати незаконний подарунок у 906 600 грн. А пізніше Київський апеляційний суд підтвердив це рішення.

Після завершення апеляційного розгляду НАЗК звернулося до Вищої ради правосуддя – вона відкрила дисциплінарну справу, що завершилася звільненням Князєва з посади. Водночас сам Князєв не погодився із таким рішенням і оскаржив його у Верховному Суді. Зрештою, сьогодні Велика Палата ВС таки поставила фінальну крапку в притягненні Князєва до дисциплінарної відповідальності.

До слова, 12 грудня 2024 року Велика палата Верховного суду підтвердила рішення Вищої ради правосуддя про звільнення Всеволода Князєва з посади судді.