Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

«Читає тільки жіночі книги». Колишній оборонець збірної Іспанії подав позов проти блогера

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Читає тільки жіночі книги». Колишній оборонець збірної Іспанії подав позов проти блогера
Ектор Бельєрін полюбляє епатувати публіку
фото: EFE

Зірковий футболіст чекає на автора суперечливого контенту в суді

Оборонець севільського «Бетіса» Ектор Бельєрін позивається до блогера Іньякі Ангуло через образи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Europa Press.

Причиною позову стали коментарі автора YouTube-каналу після матчу «геліополітів» проти мадридського «Реала» в  Ла Лізі. Блогер в ефірі зробив зауваження щодо зовнішності та особистих смаків Бельєріна. Зокрема, він заявив, що той «фарбує нігті» та «читає лише жіночі книги».

Іспанець звинуватив ютубера в наклеп та злочині на ґрунті ненависті. «Бетіс» же звернувся в Державну комісію з боротьби з насильством, расизмом, ксенофобією і нетерпимості в спорті з вимогою відкрити адміністративне провадження. Ангуло «світить» до 650 тисяч євро штрафу.

Бельєрін у нинішньому сезоні провів 10 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один асист. Контракт оборонця з андалусійцями розрахований до літа 2028 року.

До слова, мадридський «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

Читайте також:

Теги: Ла Ліга суд футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лапорта: «Реал» втратив свій авторитет
Скандал в іспанському футболі. Президент «Барселони» розкритикував «Реал»
Сьогодні, 13:04
Алехандро Бальде зважився на радикальний крок
Триразовий чемпіон Іспанії вирішив покинути «Барселону» – ЗМІ
16 жовтня, 13:21
Єгор Крапівін закріпився у структурі «папуг»
Юний українець підписав контракт із середняком чемпіонату Іспанії
15 жовтня, 20:57
Ягоба Аррасете повернувся на «Ель-Садар»
Середняк чемпіонату Іспанії змінив тренера після п'ятиматчевої серії без перемог
12 жовтня, 17:26
Шанувальники «бджіл» пішли на радикальний крок
Розгнівані футбольні фанати зірвали матч чемпіонату Іспанії
10 жовтня, 17:07
Іспанський вінгер розпочав кар'єру у 2004 році
Ексзірка «Барселони» та збірної Іспанії оголосив про завершення карʼєри
7 жовтня, 15:54
Давід Сілва залишиться поза великим футболом
Чемпіон світу-2010 спростував відновлення футбольної кар'єри
8 жовтня, 13:24
Ян Діоманде поступово освоюється на «Бернабеу»
Моурінью нагородив новачка «Реала» сумнівним компліментом
Вчора, 11:42
Серхіо Рамос залишається без клубу
Екскапітан «Реала» Рамос отримав кар'єрний варіант на батьківщині
Вчора, 10:27

Футбол

«Одразу погодився». Легендарний футболіст підтримав ідею провести гру зі збірною Росії
«Одразу погодився». Легендарний футболіст підтримав ідею провести гру зі збірною Росії
«Читає тільки жіночі книги». Колишній оборонець збірної Іспанії подав позов проти блогера
«Читає тільки жіночі книги». Колишній оборонець збірної Іспанії подав позов проти блогера
Конкурент Довбика вибув через травму до міжнародної паузи
Конкурент Довбика вибув через травму до міжнародної паузи
ПСЖ – «Барселона». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів
ПСЖ – «Барселона». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів
Лідер збірної України повернувся в колишній клуб із важливим нюансом – ЗМІ
Лідер збірної України повернувся в колишній клуб із важливим нюансом – ЗМІ
«Ліверпуль» – «Вільярреал». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів
«Ліверпуль» – «Вільярреал». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні

Новини

Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua