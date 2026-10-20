«Читає тільки жіночі книги». Колишній оборонець збірної Іспанії подав позов проти блогера

Зірковий футболіст чекає на автора суперечливого контенту в суді

Оборонець севільського «Бетіса» Ектор Бельєрін позивається до блогера Іньякі Ангуло через образи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Europa Press.

Причиною позову стали коментарі автора YouTube-каналу після матчу «геліополітів» проти мадридського «Реала» в Ла Лізі. Блогер в ефірі зробив зауваження щодо зовнішності та особистих смаків Бельєріна. Зокрема, він заявив, що той «фарбує нігті» та «читає лише жіночі книги».

Іспанець звинуватив ютубера в наклеп та злочині на ґрунті ненависті. «Бетіс» же звернувся в Державну комісію з боротьби з насильством, расизмом, ксенофобією і нетерпимості в спорті з вимогою відкрити адміністративне провадження. Ангуло «світить» до 650 тисяч євро штрафу.

Бельєрін у нинішньому сезоні провів 10 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один асист. Контракт оборонця з андалусійцями розрахований до літа 2028 року.

До слова, мадридський «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.