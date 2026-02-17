Головна Країна Кримінал
Вбивство нацгвардійця на блокпосту. Екссудді Тандиру зменшено заставу на 100 млн грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Вбивство нацгвардійця на блокпосту. Екссудді Тандиру зменшено заставу на 100 млн грн
Смертельна ДТП за участю екссудді сталася 26 травня 2023 року на блокпосту у Святошинському районі Києва
Суддя ухвалив рішення зменшити заставу обвинуваченому у майже шість разів

Київський апеляційний суд зменшив заставу екссудді Олексію Тандиру, якого звинувачують у смертельній ДТП, де загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Бабель».

Феміда ухвалила рішення зменшити заставу у майже шість разів. З близько 120 млн грн до 20 млн грн. Прокурори просили змінити запобіжний захід на тримання під вартою без права застави, тоді як обвинувачений і його адвокати клопотали про застосування особистого зобов’язання або повне скасування запобіжного заходу.

Адвокати Тандира посилалися на рішення Європейського суду з прав людини, який визнав, що тримання екссудді в СІЗО вже 2,8 року порушує конвенцію з прав людини. Також вони зазначали, що немає жодних доказів того, що Тандир втече, буде тиснути на свідків або спотворювати докази. Прокурор наполягав на необхідності тримання Тандира в СІЗО.

Тим часом представники загиблого нацгвардійця заявили, що Тандир і його адвокати затягують процес: зі 100 призначених засідань відбулося лише 50, оскільки адвокати не приходили, звільнялися та постійно подавали відводи судді. На суді також виступили свідки, які підтвердили, що після аварії від Тандира пахло алкоголем.

Нагадаємо, що ДТП за участю екссудді Олексія Тандира сталася 26 травня 2023 року на блокпосту у Святошинському районі Києва. Внаслідок аварії загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко. Справа набула резонансу через обставини аварії: Тандир, за версією слідства, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У загиблого Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат захищають країну на найгарячіших напрямках. «Мої щирі співчуття рідним та близьким. Трагедія розслідується Державним бюро розслідувань. Винна особа неодмінно має отримати справедливе покарання», – наголосив тоді глава МВС.

До слова, 28 січня 2026 року суд дозволив екссудді Тандиру вийти із СІЗО під заставу в майже 120 млн.

