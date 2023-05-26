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Загибель нацгвардійця у ДТП: міністр Клименко відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загибель нацгвардійця у ДТП: міністр Клименко відреагував
У Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей
фото: Ігор Клименко/Facebook

Аварію розслідує Державне бюро розслідувань

Суддя Олексій Тандир, який на смерть збив нацгвардійця у Києві на блокпосту, має отримати справедливе покарання. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Facebook.

Міністр розповів, що загиблий Вадим Бондаренко до початку повномасштабної війни проходив термінову службу в Черкасах. Після цього його перевели до Києва. Хлопець рвався на передову після початку активних бойових дій, але він був потрібний у столиці.

Клименко нагадав, що у Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат захищають країну на найгарячіших напрямках.

«Мої щирі співчуття рідним та близьким. Трагедія розслідується Державним бюро розслідувань. Винна особа неодмінно має отримати справедливе покарання», – наголосив глава МВС.

Нагадаємо, колектив Макарівського райсуду Київської області висловив недовіру своєму голові та пообіцяв належне розслідування справи щодо Олексія Тандира, який нетверезим збив на смерть нацгвардійця на блокпосту. 

Також, суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді Олексія Тандира, який в ніч на п’ятницю 26 травня на автомобілі збив на смерть військослужбовця Нацгвардії.

Як повідомлялося, у ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

Теги: ДТП МВС суддя

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