Росія передала Україні тіла 252 загиблих – Координаційний штаб
Українські правоохоронці проведуть експертизи та встановлять особи загиблих
За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 252 загиблих. За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише «Главком».
Повернення тіл стало результатом спільної роботи співробітників Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.
Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. Окремо Координаційний штаб подякував Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння у проведенні репатріаційних заходів.
У штабі також відзначили військовослужбовців ЗСУ, які перевозять репатрійовані тіла до визначених державних спеціалізованих установ та організовують їхню передачу правоохоронцям і фахівцям судово-медичної експертизи.
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