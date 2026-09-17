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Росія передала Україні тіла 252 загиблих – Координаційний штаб

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія передала Україні тіла 252 загиблих – Координаційний штаб
За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Українські правоохоронці проведуть експертизи та встановлять особи загиблих

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 252 загиблих. За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише «Главком».

Повернення тіл стало результатом спільної роботи співробітників Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

Процес передачі тіл
Процес передачі тіл
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. Окремо Координаційний штаб подякував Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння у проведенні репатріаційних заходів.

У штабі також відзначили військовослужбовців ЗСУ, які перевозять репатрійовані тіла до визначених державних спеціалізованих установ та організовують їхню передачу правоохоронцям і фахівцям судово-медичної експертизи.

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Теги: Україна росія війна

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