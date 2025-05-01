Суд залишив під вартою нардепа Шевченка

Правоохоронці підозрюють народного депутата у вчиненні державної зради

Печерський суд Києва продовжив тримання під вартою народного депутата Євгенія Шевченка до 21 червня. Його підозрюють у державній зраді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Нагадаємо, 14 листопада 2024 року Євгену Шевченку було повідомлено про підозру у державній зраді. Зазначається, що нардеп розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України.

За версією ДБР, з вересня 2020 року нардеп Шевченко розпочав пропаганду та розпалювання в українському суспільстві антивладних і проросійських настроїв. Для цього він використовував соціальні платформи на кшталт YouTube і Telegram.

У разі доведення вини українському політику загрожує від 12 до 15 років тюрми.

Нардеп Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу» та який відомий своїми проросійськими поглядами, заявляв, що звільненню Києва у 2022 році потрібно завдячувати в першу чергу йому, а не ЗСУ.

На початку повномасштабного вторгнення нардеп Шевченко з'явився у Раді у формі ЗСУ. Також його називали агентом Головного управління розвідки та навіть публікували в мережі фото його документів.

Згодом начальник Головного управління Міністерства оборони Кирило Буданов зізнався в інтерв'ю, що народний депутат Євгеній Шевченко справді вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб.

Політик їздив до Лукашенка у квітні 2021 року – під час зустрічі Шевченко захоплювався «мужністю та позицією» диктатора, який зумів зберегти владу, попри колосальний тиск і кризу всередині країни. Після цього його виключили з президентської фракції «Слуга народу». У монобільшості стверджували, що візит був ініціативою нардепа.

Також нардеп закликав президента України Володимира Зеленського йти на діалог з Росією. Крім того, Шевченко поскаржився нібито на репресії щодо нардепів та анонсував, що внесе до Ради законопроєкт, щоб покінчити з «політичними переслідуваннями».