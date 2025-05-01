Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд залишив під вартою нардепа Шевченка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Суд залишив під вартою нардепа Шевченка
Підозру Шевченко отримав у листопаді 2024 року
фото: Суспільне

Правоохоронці підозрюють народного депутата у вчиненні державної зради

Печерський суд Києва продовжив тримання під вартою народного депутата Євгенія Шевченка до 21 червня. Його підозрюють у державній зраді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Нагадаємо, 14 листопада 2024 року Євгену Шевченку було повідомлено про підозру у державній зраді. Зазначається, що нардеп розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України.

За версією ДБР, з вересня 2020 року нардеп Шевченко розпочав пропаганду та розпалювання в українському суспільстві антивладних і проросійських настроїв. Для цього він використовував соціальні платформи на кшталт YouTube і Telegram.

У разі доведення вини українському політику загрожує від 12 до 15 років тюрми.

Нардеп Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу» та який відомий своїми проросійськими поглядами, заявляв, що звільненню Києва у 2022 році потрібно завдячувати в першу чергу йому, а не ЗСУ.

На початку повномасштабного вторгнення нардеп Шевченко з'явився у Раді у формі ЗСУ.  Також його називали агентом Головного управління розвідки та навіть публікували в мережі фото його документів.

Згодом начальник Головного управління Міністерства оборони Кирило Буданов зізнався в інтерв'ю, що народний депутат Євгеній Шевченко справді вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб.

Політик їздив до Лукашенка у квітні 2021 року – під час зустрічі Шевченко захоплювався «мужністю та позицією» диктатора, який зумів зберегти владу, попри колосальний тиск і кризу всередині країни. Після цього його виключили з президентської фракції «Слуга народу». У монобільшості стверджували, що візит був ініціативою нардепа.

Також нардеп закликав президента України Володимира Зеленського йти на діалог з Росією. Крім того, Шевченко поскаржився нібито на репресії щодо нардепів та анонсував, що внесе до Ради законопроєкт, щоб покінчити з «політичними переслідуваннями».

Читайте також:

Теги: Євген Шевченко депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними журналістів, святкування відбулось на закритій території Вишгородського водоканалу у день жалоби у робочий час
Перший заступник Кличка прокоментував скандал із вечерею на водоканалі у день жалоби
28 квiтня, 11:43
Вадим Колісниченко перекваліфікувався у ведучого пропагандистського ток-шоу
Окупанти викинули екснардепа Колесніченка з кримської політики і він став… телеведучим
20 квiтня, 20:10
Веніславський зазначив, що правовий режим воєнного стану буде припинений, якщо Верховна Рада України не підтримає відповідний указ президента
Веніславський пояснив, чи відбудеться демобілізація після припинення воєнного стану
19 квiтня, 16:50
Новий народний депутат вже прийняв присягу
Новий нардеп від «Слуги народу» Сергій Мельнік прийняв присягу
15 квiтня, 13:00
Засідання Верховної Ради під час воєнного стану
В Україні може зменшитись кількість нардепів – Стефанчук
11 квiтня, 19:32
Охороною клубу займалися співробітники комунального підприємства «Муніципальна охорона», які отримували зарплатню з бюджету міста
Поліція разом із СБУ закрили скандальний клуб «Тутсі» у будинку, де мешкає Кличко
11 квiтня, 17:33
Віталій Кличко реєструється для участі у голосуванні за відставку Бондаренка
Київрада не підтримала відставку секретаря Бондаренка
8 квiтня, 13:45
Нардепи почали більше заробляти
Зарплата народних депутатів зросла на кілька тисяч гривень
6 квiтня, 19:58
Обвинуваченому призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі та звільнено від його відбування з іспитовим строком один рік
Екснардеп уник вʼязниці у справі про незаконну компенсацію за житло 
4 квiтня, 18:17

Кримінал

Суд залишив під вартою нардепа Шевченка
Суд залишив під вартою нардепа Шевченка
«Куля вийшла навиліт». Медики прооперували Стерненка після замаху
«Куля вийшла навиліт». Медики прооперували Стерненка після замаху
Суд у справі Фаріон тривав вісім хвилин: все через відсутність адвокатів Зінченка
Суд у справі Фаріон тривав вісім хвилин: все через відсутність адвокатів Зінченка
СБУ попередила вбивство Стерненка та затримала нападницю
СБУ попередила вбивство Стерненка та затримала нападницю
На волонтера та активіста Сергія Стерненка скоєно напад
На волонтера та активіста Сергія Стерненка скоєно напад
На Житомирщині чоловік до смерті побив жінку, бо сплутав її з дружиною
На Житомирщині чоловік до смерті побив жінку, бо сплутав її з дружиною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
211K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 травня 2025
32K
Кума президента вийшла на сцену Театру Франка. Чому вистава викликала палкі дискусії?
28K
Мобілізація та проходження ВЛК: що змінюється з 1 травня
22K
Депутатка Держдуми РФ влаштувала істерику через вимогу України відсторонити російську гімнастку
19K
Римо-католицький єпископ назвав вчинок Папи Франциска, який точно показав, що він на боці України

Новини

У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Сьогодні, 03:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:45
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua