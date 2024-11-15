Фракція «СІЗО»: нардеп Шевченко приєднався до Дубінського і Шуфрича

«Шевченка вже зачекались у СІЗО раніше затримані СБУ нардепи Дубінський, Шуфрич і Пономарьов»

«Друг Олександр Лукашенка», відомий своїми проросійськими заявами нардеп Євген Шевченко поїде «на СІЗО». «Давно пора» скажуть деякі з вас. І справді Шевченка вже зачекались у СІЗО раніше затримані СБУ нардепи Дубінський, Шуфрич і Пономарьов. Однак, відзначу, такі, як Шевченко і Шуфрич десятиліттями були на свободі і не особливо парились тим, що будучи в Україні працюють на іншу державу. Однак часи змінились.

Шевченко якийсь час прикривався статусом нардепа і СБУ змушена була працювати по ньому в рамках відповідних законодавчих обмежень. Однак це не допомогло проросійському депутату. Служба знищує російську «5 колону» в Україні. Статус нардепа, олігарха чи митрополита УПЦ МП в нинішні часи ще нікому не допоміг. І поїздка у СІЗО, якщо ти працюєш на росію, це лише питання часу, який треба на збір якісною доказової бази. А з цією роботою хлопці Малюка справляються дуже непогано – це підтверджує те, що суди регулярно виносять обвинувальні вироки зрадникам за матеріалами Служби.

Що ж до самого Шевченка, то його звинувачують у масовому розповсюджені фейків російської пропаганди. Незалежна експертиза вже підтвердила ці факти. До того ж Шевченко не забував і про власну кишеню: здійснював оборудки із санкційною білоруською продукцією. Нардепу вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Він має всі шанси сісти за грати на 15 років.

Але крім того, як на мене, Шевченко – непоганий обмінний фонд. Глянув у нього на каналі багаточисленні відео з Олександром Лукашенком. Одне з них викладене за пару днів до початку «повномасштабки». Лукашенко там обіцяє Шевченку допомогу «з автоматом чи без». Думаю, що «картопляний фюрер» має обміняти свого давнього друга, а значить зрадник Шевченко здатен врятувати з полону як мінімум кількох наших.

Цікаво, що інший проросійський депутат і фігурант справи СБУ Дубінський вже запросив Шевченка у СІЗО. Мовляв боятись не треба. «Заезжай!», – написав Дубінський за день до затримання. Що ж прохання виконане – вже їде. Засідання фракції «Зрадників» можна проводити пряму у СІЗО. От тільки здається кворум ще не повний. Думаю, Дубінський, Шуфрич і Шевченко можуть чекати і нових гостей.