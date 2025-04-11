Поліція разом із СБУ закрили скандальний клуб «Тутсі» у будинку, де мешкає Кличко

Клуб був розташований за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 30/10

Служба безпеки України разом із поліцією цієї ночі закрили київський стрип-клуб Tootsie. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрінформ».

«Так, ця інформація відповідає дійсності», – зазначив співрозмовник видання.

Клуб був розташований за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 30/10.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у цьому клубі продавали наркотики, а також для подальшого шантажу велась прихована відеозйомка клієнтів.

Нагадаємо, депутат Київради Андрій Вітренко заявив про ініціативу створити тимчасову контрольну комісію, яка має перевірити діяльність комунальної організації «Муніципальна охорона». За словами Вітренка, існують підстави вважати, що ця структура фактично виконує роль «приватної армії» мера столиці Віталія Кличка та може бути причетна до масштабних перевитрат бюджетних коштів.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці у Києві викрили діяльність нічного клубу, який підозрюється у продажу наркотиків, шантажі клієнтів через приховану відеозйомку та використанні співробітників муніципальної охорони для забезпечення незаконної діяльності. За інформацією «Стопкор», нічний клуб «Тутсі» розташований у будинку, де мешкає мер Києва Віталій Кличко. Повідомляється, що оперативники Департаменту міграційної поліції спільно зі слідчими поліції Київської області встановили організаторів та учасників злочинної групи, які організували торгівлю людьми – починаючи від організації та адміністрування, закінчуючи охороною так званого клубу.

Як повідомляють джерела Стопкору, клуб «Тутсі», що розташований у будинку, де проживає мер Києва, працював під прикриттям розважального клубу. Організатором клубу може бути перший заступник голови партії «Удар», який, імовірно, є неофіційним власником закладу. У клубі, окрім організації розваг для дорослих, здійснювався продаж наркотичних речовин, а клієнтів знімали на приховані камери для подальшого шантажу. Охороною клубу займалися співробітники комунального підприємства «Муніципальна охорона», які отримували зарплатню з бюджету міста, хоча фактично працювали на приватну структуру.