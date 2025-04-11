Головна Київ Новини
search button user button menu button

Поліція разом із СБУ закрили скандальний клуб «Тутсі» у будинку, де мешкає Кличко

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліція разом із СБУ закрили скандальний клуб «Тутсі» у будинку, де мешкає Кличко
Охороною клубу займалися співробітники комунального підприємства «Муніципальна охорона», які отримували зарплатню з бюджету міста
фото з відкритих джерел

Клуб був розташований за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 30/10

Служба безпеки України разом із поліцією цієї ночі закрили київський стрип-клуб Tootsie. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрінформ». 

«Так, ця інформація відповідає дійсності», – зазначив співрозмовник видання.

Клуб був розташований за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 30/10.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у цьому клубі продавали наркотики, а також для подальшого шантажу велась прихована відеозйомка клієнтів.

Нагадаємо, депутат Київради Андрій Вітренко заявив про ініціативу створити тимчасову контрольну комісію, яка має перевірити діяльність комунальної організації «Муніципальна охорона». За словами Вітренка, існують підстави вважати, що ця структура фактично виконує роль «приватної армії» мера столиці Віталія Кличка та може бути причетна до масштабних перевитрат бюджетних коштів.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці у Києві викрили діяльність нічного клубу, який підозрюється у продажу наркотиків, шантажі клієнтів через приховану відеозйомку та використанні співробітників муніципальної охорони для забезпечення незаконної діяльності. За інформацією «Стопкор», нічний клуб «Тутсі» розташований у будинку, де мешкає мер Києва Віталій Кличко. Повідомляється, що оперативники Департаменту міграційної поліції спільно зі слідчими поліції Київської області встановили організаторів та учасників злочинної групи, які організували торгівлю людьми – починаючи від організації та адміністрування, закінчуючи охороною так званого клубу. 

Як повідомляють джерела Стопкору, клуб «Тутсі», що розташований у будинку, де проживає мер Києва, працював під прикриттям розважального клубу. Організатором клубу може бути перший заступник голови партії «Удар», який, імовірно, є неофіційним власником закладу. У клубі, окрім організації розваг для дорослих, здійснювався продаж наркотичних речовин, а клієнтів знімали на приховані камери для подальшого шантажу. Охороною клубу займалися співробітники комунального підприємства «Муніципальна охорона», які отримували зарплатню з бюджету міста, хоча фактично працювали на приватну структуру.

Читайте також:

Теги: вулиця Віталій Кличко депутат наркотики охорона Андрій Вітренко скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

27 січня 2025 року у Києві демонтували пам'ятник Івану Павлову
Депутатка Київради пояснила, чому місто прибрало пам’ятник російському фізіологу і антикомуністу Павлову
12 березня, 13:02
Ердоган позбувається головного конкурента на президентських виборах 2028 року
Багато турків та одна туркеня
19 березня, 22:00
Екрем Імамоглу був затриманий у Стамбулі
Політичний скандал у Туреччині: влада видала ордер на арешт мера Стамбула (оновлено)
19 березня, 10:03
У Дніпрі після вибухів виникли пожежі
Росія атакувала дронами Харків та Дніпро: головне за ніч
27 березня, 05:46
Михайло Бондар брав участь у бойових діях в зоні АТО
Соратник Порошенка у Верховній Раді добився компенсації від держави і купив будинок
26 березня, 18:22
На початку року в Україні прокотилася хвиля скандалів інтимного характеру, у яких опинилися відомі театральні діячі
Допитано понад 300 свідків. Нові деталі секс-скандалу за участю режисера Білоуса
27 березня, 17:04
Інцидент стався на змаганнях «Швидка лижня» в Удмуртії
У РФ 15-річний лижник під час змагань ударив суперника ногою по голові
26 березня, 13:37
Росія вдарила по Києву ракетами
Столична влада повідомила про постраждалих внаслідок ракетної атаки (оновлено)
6 квiтня, 06:30
Венс: Ми позичаємо гроші у китайських селян, аби купувати товари, які ці селяни ж і виготовляють
Віцепрезидент США потрапив у скандал через висловлювання про китайців
9 квiтня, 02:26

Новини

У Києві рух транспорту одним зі шляхопроводів протягом двох днів буде обмежено: схема
У Києві рух транспорту одним зі шляхопроводів протягом двох днів буде обмежено: схема
Поліція разом із СБУ закрили скандальний клуб «Тутсі» у будинку, де мешкає Кличко
Поліція разом із СБУ закрили скандальний клуб «Тутсі» у будинку, де мешкає Кличко
Двоє десантників РФ постануть перед судом за воєнний злочин у Бучі
Двоє десантників РФ постануть перед судом за воєнний злочин у Бучі
«Третє дихання»: Київ запрошує на унікальну подорож у світ емоцій з відомими українцями
«Третє дихання»: Київ запрошує на унікальну подорож у світ емоцій з відомими українцями
Чи можна буде поїхати до Чорнобиля на Великодні свята: офіційна заява
Чи можна буде поїхати до Чорнобиля на Великодні свята: офіційна заява
Кабмін провів кадрові зміни в уряді та погодив нових голів низки районів Києва
Кабмін провів кадрові зміни в уряді та погодив нових голів низки районів Києва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 квітня 2025
23K
Пісня з Росії рве сервіси в Україні. Відома мовознавиця звернулася до батьків
22K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
20K
Працівник ТЦК назвав найгіршу роботу, від якої втікають усі колеги
18K
20 тис. грн і триразове харчування. Військовий розповів, які пільги є у співробітників ТЦК

Новини

11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
Вчора, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 21:23
Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Вчора, 15:32
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
9 квiтня, 21:09

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua