В Україні може зменшитись кількість нардепів – Стефанчук

Ще у 2019 році Зеленський подав до парламенту законопроєкт про скорочення народних депутатів до 300

В Україні поменшало населення, тому має бути зменшена і кількість народних депутатів. Таку думку в інтерв’ю «Укрінформу» висловив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає «Главком».

Спікер парламенту нагадав, що ще у серпні 2019 році президент України Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт про зміни до Конституції України, який передбачав скорочення народних депутатів до 300.

«На превеликий жаль, попередній Конституційний Суд дав негативний висновок на цей законопроєкт, чим заблокував його розгляд у Верховній Раді», – зазначив він.

Проте, на думку Стефанчука, питання зменшення кількості народних депутатів таки стане в українському суспільстві.

«І не тому, що хтось когось любить, хтось когось не любить, а тому що об’єктивно зменшилася кількість осіб в Україні, які будуть представлені в єдиному законодавчому органі. Коли було 52 мільйони – це одна розмова. Коли сьогодні людей набагато менше, безперечно, питання представництва у суспільстві повинно бути переглянуте», – каже він.

Ймовірно, за словами очільника Ради, у парламенті залишиться 300 депутатів.

Нагадаємо, наразі конституційний склад Верховної Ради України становить 450 народних депутатів. Станом на 1 квітня 2025 року у парламенті працювало 400 парламентарів.