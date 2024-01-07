Нардеп поширив фейк про вбивство чоловіка у військкоматі і допоміг російській пропаганді

Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», поширив у соцмережі фейк про нібито побиття чоловіка працівниками ТЦК

Євген Шевченко видалив допис, однак він устиг розійтися мережею

Народний депутат Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», поширив у соцмережі фейк про нібито побиття чоловіка працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час вручення повістки у Білій Церкві. Народний обранець, посилаючись на «місцевих жителів» стверджував, що чоловік помер від отриманих травм. Про це повідомив полковник Збройних сил України Анатолій Штефан.

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«Сподіваюся, Служба безпеки України відреагує і дасть правову оцінку діям, які призвели до масового поширення ФЕЙКу, який сьогодні повторно запустив народний депутат Євген Шевченко. Дотримуйтесь інформаційної гігієни. ПС. Особи, які запустили це попередньо, працівниками СБУ встановлені, матеріали видалили і записали відеозвернення», – інформує Штефан.

За словами полковника, хоча нардеп допис за якийсь час видалив, російська пропаганда вже понесла фейк всюди.

Нагадаємо, у мережі ширяться інформація про те, що в результаті удару по окупованому Криму міг загинути начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов. Росіяни самі розганяють фейк про вбивство Герасимова.