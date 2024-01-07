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Нардеп поширив фейк про вбивство чоловіка у військкоматі і допоміг російській пропаганді

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нардеп поширив фейк про вбивство чоловіка у військкоматі і допоміг російській пропаганді
Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», поширив у соцмережі фейк про нібито побиття чоловіка працівниками ТЦК
фото з відкритих джерел

Євген Шевченко видалив допис, однак він устиг розійтися мережею

 

Народний депутат Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», поширив у соцмережі фейк про нібито побиття чоловіка працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час вручення повістки у Білій Церкві. Народний обранець, посилаючись на «місцевих жителів» стверджував, що чоловік помер від отриманих травм. Про це повідомив полковник Збройних сил України Анатолій Штефан.

Нардеп поширив фейк про вбивство чоловіка у військкоматі і допоміг російській пропаганді фото 1

«Сподіваюся, Служба безпеки України відреагує і дасть правову оцінку діям, які призвели до масового поширення ФЕЙКу, який сьогодні повторно запустив народний депутат Євген Шевченко. Дотримуйтесь інформаційної гігієни. ПС. Особи, які запустили це попередньо, працівниками СБУ встановлені, матеріали видалили і записали відеозвернення», – інформує Штефан.

Нардеп поширив фейк про вбивство чоловіка у військкоматі і допоміг російській пропаганді фото 2

За словами полковника, хоча нардеп допис за якийсь час видалив, російська пропаганда вже понесла фейк всюди.

Нардеп поширив фейк про вбивство чоловіка у військкоматі і допоміг російській пропаганді фото 3

Нагадаємо, у мережі ширяться інформація про те, що в результаті удару по окупованому Криму міг загинути начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов. Росіяни самі розганяють фейк про вбивство Герасимова.

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Теги: депутат пропаганда вбивство чоловік Євген Шевченко полковник росіяни соцмережі

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