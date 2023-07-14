Митрополита Московської церкви посадили у СІЗО

Суд змінив запобіжний захід Петру Лебедю

Солом’янський райсуд Києва сьогодні, 14 липня, задовольнив клопотання прокурорів щодо зміни запобіжного заходу колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу (Петру Лебедю) з цілодобового домашнього арешту на утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 33 мільйони гривень. Про це інформує «Суспільне».

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Як зазначається, прокуратура вимагала для церковнослужителя тримання під вартою або заставу у розмірі 60 млн грн.

Своє клопотання сторона обвинувачення аргументувала тим, що вартість рухомого та нерухомого майна митрополита Павла саме така. Ба більше, сюди не врахували банківські активи клірика.

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Підставою для зміни запобіжного заходу стало порушення одного з обов'язків, які наклав слідчий суддя. Так, митрополит спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі. Проте у виступі на судовому засіданні він сказав, що не знайомий із тим свідком.

Адвокат митрополита Олег Поваляєв подав клопотання, щоб запросити цього свідка та допитати у судовому порядку. Утім, клопотання залишили на кінець розгляду справи.

Як заявив прокурор у справі Євген Завістовський, Павло знав про заборону спілкуватись з тим свідком, оскільки ознайомився з протоколами.

Прокурор зачитав матеріали, які нібито свідчать про те, що екснамісник Києво-Печерської лаври розпалював національну ворожнечу та виправдовував агресію РФ проти України.

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Завістовський просить змінити запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою до 1 вересня 2023 року для того, щоб зменшити ризики, зокрема, запобігти спілкуванню зі свідками. Також у прокуратурі вважають, що на волі підозрюваний може спробувати знищити або спотворити докази.

Водночас Павло під час виступу в суді сказав, що нічого не порушив. Також митрополит заявив, що «ніколи в житті не був на стороні агресора» і «ніколи не підтримував Путіна».

Нагадаємо, раніше суд продовжив цілодобовий домашній арешт для митрополита УПЦ МП Павла до осені. Слідство підозрює скандального Пашу Мерседеса у виправданні агресії Російської Федерації та розпалюванні релігійної ворожнечі. Минулий запобіжний захід Лебедю обрали у квітні.

У залі суду Паша Мерседес жартував щодо свого прізвиська, розповідав про розкольників, а після оголошення рішення – ще й за звичкою пригрозив судді судом Божим.

У фокусі справи – два епізоди. Перший – телефонна розмова митрополита зі своєю давньою знайомою, датована травнем 22-го. На аудіозаписах СБУ – священнослужитель радіє окупації Херсону, каже, що Україна заробляє на війні й розмірковує, нібито як країни-сусідки ділитимуть українські області.

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Лебідь звинувачення відкидає. Мовляв, голос на плівці не його. Тоді як жіночий – упізнав. Каже, на плівках його давня знайома. А от він ворога з квітами не чекав.

Другий епізод – проповідь колишнього намісника 29 березня цього року, коли Кабмін уже розірвав договір із монастирем про користування майном. Тоді Павло Лебідь записав відеозвернення до вірян. У ньому Православну церкву України на чолі з Епіфанієм називав руйнівниками духовності. Діяльність Варфоломія називав безчинствами.

Зв'язок із російським патріархом Кирилом Лебідь відкидає. Божиться – не бачив того з десяток років. А ще митрополит називає свого наступника-виконувача обов'язків намісника Лаври Авраамія, якого призначив Епіфаній, іудою. Каже, доки сидів на домашньому арешті, без нього монастир ледь не розвалився.

Прокурор наголосив – владика російської церкви в Україні має носити браслет цілодобово. Адже може впливати на свідків. Зрештою суддя ухвалив рішення – до 31 серпня владика Павло не їздитиме в Лавру і сидітиме під домашнім арештом.

Напередодні мережу облетіло відео – скандальний екснамісник явився до Києво-Печерської лаври, чим порушив домашній арешт. У прокуратурі того дня Павла викликали до СБУ. Але по дорозі, уточнюють адвокати, владика заїхав на трапезу.

«Коли людина їде маршрутом і зголодніла, вона може заїхати пообідати?» – запитав адвокат митрополита Павла Микита Чекман.