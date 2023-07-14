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Митрополита Московської церкви посадили у СІЗО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Митрополита Московської церкви посадили у СІЗО
Митрополит УПЦ МП Павло
фото: «Радіо Свобода»

Суд змінив запобіжний захід Петру Лебедю

Солом’янський райсуд Києва сьогодні, 14 липня, задовольнив клопотання прокурорів щодо зміни запобіжного заходу колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу (Петру Лебедю) з цілодобового домашнього арешту на утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 33 мільйони гривень. Про це інформує «Суспільне».

Як зазначається, прокуратура вимагала для церковнослужителя тримання під вартою або заставу у розмірі 60 млн грн.

Своє клопотання сторона обвинувачення аргументувала тим, що вартість рухомого та нерухомого майна митрополита Павла саме така. Ба більше, сюди не врахували банківські активи клірика.

Підставою для зміни запобіжного заходу стало порушення одного з обов'язків, які наклав слідчий суддя. Так, митрополит спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі. Проте у виступі на судовому засіданні він сказав, що не знайомий із тим свідком.

Адвокат митрополита Олег Поваляєв подав клопотання, щоб запросити цього свідка та допитати у судовому порядку. Утім, клопотання залишили на кінець розгляду справи.

Як заявив прокурор у справі Євген Завістовський, Павло знав про заборону спілкуватись з тим свідком, оскільки ознайомився з протоколами.

Прокурор зачитав матеріали, які нібито свідчать про те, що екснамісник Києво-Печерської лаври розпалював національну ворожнечу та виправдовував агресію РФ проти України.

Завістовський просить змінити запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою до 1 вересня 2023 року для того, щоб зменшити ризики, зокрема, запобігти спілкуванню зі свідками. Також у прокуратурі вважають, що на волі підозрюваний може спробувати знищити або спотворити докази.

Водночас Павло під час виступу в суді сказав, що нічого не порушив. Також митрополит заявив, що «ніколи в житті не був на стороні агресора» і «ніколи не підтримував Путіна».

Нагадаємо, раніше суд продовжив цілодобовий домашній арешт для митрополита УПЦ МП Павла до осені. Слідство підозрює скандального Пашу Мерседеса у виправданні агресії Російської Федерації та розпалюванні релігійної ворожнечі. Минулий запобіжний захід Лебедю обрали у квітні.

У залі суду Паша Мерседес жартував щодо свого прізвиська, розповідав про розкольників, а після оголошення рішення – ще й за звичкою пригрозив судді судом Божим.

У фокусі справи – два епізоди. Перший – телефонна розмова митрополита зі своєю давньою знайомою, датована травнем 22-го. На аудіозаписах СБУ – священнослужитель радіє окупації Херсону, каже, що Україна заробляє на війні й розмірковує, нібито як країни-сусідки ділитимуть українські області. 

Лебідь звинувачення відкидає. Мовляв, голос на плівці не його. Тоді як жіночий – упізнав. Каже, на плівках його давня знайома. А от він ворога з квітами не чекав.

Другий епізод – проповідь колишнього намісника 29 березня цього року, коли Кабмін уже розірвав договір із монастирем про користування майном. Тоді Павло Лебідь записав відеозвернення до вірян. У ньому Православну церкву України на чолі з Епіфанієм називав руйнівниками духовності. Діяльність Варфоломія називав безчинствами.

Зв'язок із російським патріархом Кирилом Лебідь відкидає. Божиться – не бачив того з десяток років. А ще митрополит називає свого наступника-виконувача обов'язків намісника Лаври Авраамія, якого призначив Епіфаній, іудою. Каже, доки сидів на домашньому арешті, без нього монастир ледь не розвалився.

Прокурор наголосив – владика російської церкви в Україні має носити браслет цілодобово. Адже може впливати на свідків. Зрештою суддя ухвалив рішення – до 31 серпня владика Павло не їздитиме в Лавру і сидітиме під домашнім арештом.

Напередодні мережу облетіло відео – скандальний екснамісник явився до Києво-Печерської лаври, чим порушив домашній арешт. У прокуратурі того дня Павла викликали до СБУ. Але по дорозі, уточнюють адвокати, владика заїхав на трапезу.

«Коли людина їде маршрутом і зголодніла, вона може заїхати пообідати?» – запитав адвокат митрополита Павла Микита Чекман.

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Теги: Московська церква в Україні Києво-Печерська лавра УПЦ МП

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