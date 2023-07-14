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Тетяна Деркач Релігійний публіцист, блогер

То хто ж знищує Московську церкву в Україні?

glavcom.ua
Гундяєв за один день забрав собі три східні єпархії УПЦ МП
фото з відкритих джерел

Чи звернеться провід УПЦ МП до помісних церков з вимогою засудити рейдерів?

Сьогодні неймовірний хет-трік: три східні єпархії УПЦ МП – Донецько-Маріупольська, Горлівсько-Слов'янська та Луганська перейшли в пряме підпорядкування РПЦ. І вже перереєструвались. Без Синоду, без пилі і шуму.

Оказался наш Господин и отец не отцом, а сукою. А Церква-мать – нею ж.

Цікаво, чи звернеться провід УПЦ МП до помісних церков з вимогою засудити рейдерів? (спойлер – ні). Чи засудять помісні церкви цей канонічний бєспрєдєл? (спойлер – ні, бо це внутрішні справи РПЦ). Чи наважиться обікрана та розтрощена УПЦ, прикриваючи свій сором розірваним нешвейним хітоном, оголосити автокефалію та почати переговори з помісними церквами про своє визнання? (спойлер – ні). Вони навіть екстрений Синод з цього приводу не зберуть.

То хто її по факту знищує?

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Джерело
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Теги: УПЦ МП Московська церква в Україні церква

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Тетяна Деркач

То хто ж знищує Московську церкву в Україні?
То хто ж знищує Московську церкву в Україні?

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