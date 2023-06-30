Суд продовжив запобіжний захід митрополиту Павлу

Строк попереднього запобіжного заходу закінчується вже завтра

Солом'янський райсуд Києва продовжив запобіжний захід на два місяці у вигляді цілодобового домашнього арешту колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлу. Про це передає Zn.ua.

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Зазначимо, що строк попереднього запобіжного заходу закінчується вже завтра.

Вчора митрополит Павло порушив домашній арешт і приїхав у Києво-Печерську лавру.

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Нагадаємо, у квітні колишній намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло отримав підозру від Служби безпеки України.

30 березня управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів

Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври.

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

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Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври.