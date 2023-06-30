Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд продовжив запобіжний захід митрополиту Павлу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд продовжив запобіжний захід митрополиту Павлу
Митрополита Павла підозрюють у розпалювання міжрелігійної ворожнечі
фото з відкритих джерел

Строк попереднього запобіжного заходу закінчується вже завтра

Солом'янський райсуд Києва продовжив запобіжний захід на два місяці у вигляді цілодобового домашнього арешту колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлу. Про це передає Zn.ua.

Зазначимо, що строк попереднього запобіжного заходу закінчується вже завтра.

Вчора митрополит Павло порушив домашній арешт і приїхав у Києво-Печерську лавру.

Нагадаємо, у квітні колишній намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло отримав підозру від Служби безпеки України.

30 березня управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів

Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври. 

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври

Читайте також: Митрополит Павло не здається. Що відбувається у Лаврі?
Теги: Московська церква в Україні суд Києво-Печерська лавра

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Павло Лебідь сьогодні приїхав у Лавру
Митрополит Павло порушив домашній арешт. Прокуратура відреагувала
Вчора, 21:20
На кадрах видно, як прихожани оточили митрополита та цілували йому руки
Митрополит Павло порушив домашній арешт (відео)
Вчора, 18:41
У Господарському суді Києва відбулось слухання по суті по справі за позовом УПЦ МП до Національного заповідника
УПЦ МП хоче проводити богослужіння в Лаврі. Суд ухвалив рішення
13 червня, 17:36

Кримінал

Суд продовжив запобіжний захід митрополиту Павлу
Суд продовжив запобіжний захід митрополиту Павлу
П'яна ДТП за участю Остапа Ступки. Справа в суді, актору загрожує тюрма
П'яна ДТП за участю Остапа Ступки. Справа в суді, актору загрожує тюрма
Митрополит Павло порушив домашній арешт. Прокуратура відреагувала
Митрополит Павло порушив домашній арешт. Прокуратура відреагувала
Голова Тернопільської облради вийшов з-під варти
Голова Тернопільської облради вийшов з-під варти
Митрополит Павло порушив домашній арешт (відео)
Митрополит Павло порушив домашній арешт (відео)
Суд виніс вирок головному гауляйтеру Запоріжжя Балицькому
Суд виніс вирок головному гауляйтеру Запоріжжя Балицькому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Скандал на Прикарпатті: подружжя ледь не загинуло в готелі, адміністрація спростовує
13K
Німеччина змінює правила отримання соціальної допомоги для біженців з України
8570
Чубаров розповів, як Крим виживає без дніпровської води
8251
Генштаб повідомив, чим ворог атакував Україну вночі
7551
Розвідка: Окупанти отримали наказ залишити територію ЗАЕС до 5 липня
5989
Митрополит Павло порушив домашній арешт. Прокуратура відреагувала

Новини

ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
Сьогодні, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту